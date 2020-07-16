كيف تتخلصين من الروائح الكريهة في غسالة الملابس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تزيل الغسالة تزيل الأوساخ من ملابسك، لكن هذه الأوساخ والفضلات يمكن أن تترسب داخلها لتصبح رائحتها كريهة.
وإذا كان فلتر الغسالة وخرطوم الصرف لا يتطلبان الكثير من الاهتمام، فإنه يجب تنظيف الجزء الداخلي في الغسالة بشكل منتظم، مرة شهرياً على الأقل حسب الخبراء.
وتتوفر في العديد من موديلات الغسالات الحديثة دورة تنظيف خاصة للغسالة، وإذا لم تتوفر هذه الدورة متوفرة، يمكن وضع كوب من المبيض في حوض الغسيل، مع تشغيل الغسالة على دورة عادية بالماء الساخن، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".
يمكن أيضاً إضافة كوبين من الخل الأبيض إلى درج مسحوق الغسيل، وتشغيل الغسالة على دورة ساخنة، وإذا بقيت الرائحة الكريهة يمكن إضافة نصف كوب من صودا الخبيز في الحوض، وتشغيل الغسالة على دورة أكثر حرارة.
ومن المفيد أيضاً إفراغ الغسالة بتحرير الفلتر في الزاوية اليمنى السفلية على السطح الخارجي للغسالة. وتنظفيه بالماء بشكل جيد لمدة 10 دقائق.
وينصح بترك باب الغسالة مفتوحاً للسماح بتغيير الهواء وتجفيف الرطوبة، ومن الضروري إخراج الملابس النظيفة بأسرع وقت ممكن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
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