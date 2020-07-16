"القومي للمرأة": حملة احميها من الختان وصلت لـ10 ملايين سيدة خلال شهر

علاقات و مجتمع

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قالت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يعمل جاهدا على منع ظاهرة ختان الإناث في المجتمع المصري، وهو الفعل الذي يلاحقه شبهات من قبل البعض حول كونه حراما أم حلالا، وهو أمر مفروغ منه بكونه حرام.

وأضافت إيزيس خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المجلس يقود حاليا خلال حملته الجديدة والتي انطلقت منذ شهر تقريبا وتحمل اسم "احميها من الختان" أكبر حملة للقضاء على تلك الظاهرة السيئة في المجتمع المصري، موضحه أن الحملة وصلت لـ10 ملايين سيدة عبر حملات لطرق الأبواب والعمل على مختلف القضايا التي تؤكد دائما على القضاء نهائيا على ظاهرة الختان من مصر.

وأكدت أن هناك ما يقرب من 16 ألف رائدة ريفية وصحية وسيدة متطوعات وشباب متطوعين يقوموا بالعمل على الأرض بالرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر، مشيره إلى أن الحملة تحث الآباء والأمهات على إيقاف تلك الظاهرة الخطيرة، ويتم الحديث معهم عبر الإطار الديني والنفسي والمجتمعي والصحي وكذا الأثار النفسية: "بيركزوا على أن الأم والأب لازم يكونوا الحضن للأبناء دائما".