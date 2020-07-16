غزل ودعم وصداقة.. مي عز الدين وأحمد السعدني.. علاقة من نوع خاص

علاقات و مجتمع

صداقة كبيرة من نوع خاص جمعت بين الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين، والتي من عمقها ظن البعض إن هذه الصداقة تطورت لعلاقة عاطفية بينهما، فهو يدعمها دائمًا ويرافقها خلال الأزمات التي تتعرض لها، وهى الأخرى تحرص على التواجد بجواره خلال المناسبات الهامة في حياته.

ويتزامن اليوم 16 يوليو، يوم ميلاد الفنان أحمد السعدني الـ41، ويُقدم "هُن" تفاصيل علاقته بالفنانة مي عز الدين.

أحمد ومي.. غزل متبادل على إنستجرام

نشر الفنان أحمد السعدني، على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له بصُحبة مي عز الدين، في أبريل 2018، وعلق عليها قائلًا: "أختي الحقيقية".

وأعادت "مي" نشر الصورة من جديد على صفحتها الشخصية، لترد: "بحبك يا عيون أختك أنت، يا رب أشوفك دايما مرتاح ومبسوط "، وتابعت: "قاعد جوة ومتربع".

وأثارت الصور المتبادلة ردود أفعال متباينة من الجمهور، فعلق أحدهم: "يا جدعان شيرين كانت أخت حسام حبيب برده"، لترد أخرى: "في الآخر هيتجوزوا"، لترد: "يعني نقول مبروك".

عيد ميلاد مي عز الدين

صداقة قوية جمعت بين الفنان أحمد السعدني والفنانة مي عز الدين، فهو الدائم لها في أزمات ومواقف كثيرة كان آخرها، حينما تعرضت الفنانة مي عز الدين لانتقادات بسبب دورها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي عرض في السباق الرمضاني.

احتفلت "مي" بعيد ميلادها في حفل صغير أقامته في منزلها، حضره صديقها أحمد السعدني، في يناير 2019.

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وشارك "السعدني"، جمهوره بصورة من الحفل، على حسابه على موقع "إنستجرام" ظهر فيها وهو يمازح مي، ممسكا بشعرها من الخلف وبيده الأخرى أمسك بيديها، وأرفق تعليقًا على الصورة قائلًا:" علشان تحرمي تعملي عيد ميلاد تاني".

جدل حول علاقتهما.. أقرب صاحب ليا وحشتني

اأثارت "مي" الجدل في مارس 2019، حينما شاركت متابعيها، عبر صفحتها على موقع" إنستجرام"، عن اشتياقها لرؤية صديقها أحمد السعدني، حينما نشرت صورة مجمعة لهما، وعلقت عليها: "وحشتني أكتر صديق ليا.. تخيلو لما تبقى واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف أقرب صاحب ليك لأكتر من شهرين لغاية دلوقتي.. وحشني بجد".

حضن وتعليق وشائعات بالارتباط: جوزونا تاني

وظهرت "مي" محتضنة "السعدني" في عدد كبير من الصور، ما أثار جدلا كبيرا مجددًا حول علاقتها بالسعدني، حيث زعم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من قبل وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

وعلق "السعدني" على الصورة قائلا: "وأنا أقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، أتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش".

أحمد السعدني يدعم مي عز الدين

انتقاداتٍ عدة وجهت للفنانة مي عز الدين بعد دورها وإطلالتها في مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الذي يعرض خلال شهر رمضان، لعام 2019، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معللين بأن الدور لا يتناسب معها فهي تُجيد الأدوار الرومانسية بالإضافة لكونها قدمت الجانب الشعبي خلال مسلسل "دلع بنات"، ما دفعها لإغلاق خاصية التعليقات عبر حساباتها.

الفنان أحمد السعدني ساند "مي" في مشكلتها الأخيرة، حيث نشر صورتين لها عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، إحداهما صورة لها من الواقع والأخرى لشخصيتها في مسلسل "البرنسيسة بيسة".

وأرفق السعدني صورة مي بتعليق "أنا متفرجتش عليكي لأني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملها لك على خير"، معللا عدم مشاهدته للمسلسل بأنه مشغول في تصوير أعماله.