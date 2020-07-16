تعرفي على أنواع الفئران وطرق التخلص منها

صحة

الأنواع الأكثر شيوعا من الفئران هي تلك التي تغزو المنازل في الصيف والحرارة، البنية والرمادية والسوداء، والمعروفة باسم rats، أما الأنواع الأخرى الأصغر حجما فهي mice وتتميز بلونها الأبيض، ويحب البعض تربيتها بعد تطعيمها، بالإضافة إلى فأر الحقول والمعروف باسم hamster ويعتبره كثيرون حيوانا أليفا لا يمثل ضررا، وتتم تربيته في المنزل أيضا بعد تطعيمه.

ولكن الفئران الشائعة كبيرة الحجم rats، والتي يصل وزنها أحيانا إلى 500 جرام هي المزعجة، والتي يجب التخلص منها في المنزل، بسبب نقلها للأمراض، وتسببها في أضرار مادية ومعنوية وتناولها للطعام، ويستعرض التقرير التالي طرق التخلص من الفئران بحسب موقع Good Housekeeping.

مصيدة الفئران

هي من أقدم الطرق وأكثرها فاعلية، والتي يمكن وضعها في الممرات والأماكن التي يحتمل أن يسير خلالها الفأر.

ويجب ترك بعض الطعام بالقرب من المصيدة، مثل اللانشون وقطع الجبن، فهي تساعد على جذب الفأر إلى المصيدة.

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الفلفل الأسود والنباتات العشبية

الروائح العطرية القوية فعالة جدا في طرد الفئران، ومن السهل إبعاد الفئران عن طريق رش أشياء ذات روائح قوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في أرجاء البيت وخاصة زوايا الغرف.

إغلاق الثقوب

عند الرغبة في الوقاية مسبقًا من دخول الفئران إلى المنزل، يجب إغلاق أي فتحات تسمح بدخول القوارض، وعدم ترك الشبابيك مفتوحة.

السم والغراء

يوضع كلا الشيئين على ورق مقوى أو على طعام في أماكن مرور الفأر، وهي طريقة فعالة جدا في التخلص من الفئران سريعا، سواء بتناوله السم، أو إلصاقه بورق مقوى لا يستطيع بعده الحراك.

جهاز الذبذبات فوق الصوتية

توجد بعض الأجهزة التي تقوم بإرسال ذبذبات فوق صوتية في أرجاء المنزل، ولا يمكن للإنسان سماع هذه الذبذبات لأن الأذن البشرية غير قادرةٍ على التقاط ترددها، ولكن الفئران تكون غير قادرة على تحمل قوتها، وتشعر بالألم، وستفقدُ رغبتها في الأكل، وستصبح عاجزة عن القيام بنشاطها الطبيعيّ وستموت خلال أيام.

يُمكن الاستفادة من أجهزة الذبذبة أيضا كوسيلة وقايةٍ مُسبقة، لمنع الفئران من الاقتراب من المنزل قبل أن تدخل إليه.

من الضرورى التخلص من الفئران بأسرع وقت حتى لا تنتشر البكتيريا في المكان، ويفضل ارتداء القفازات عند التخلص من جثة الفأر وعدم لمسه بشكل مباشر، ويوضع داخل كيس محكم الإغلاق.