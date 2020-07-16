كيف يتعامل الأهل مع الطفل في مرحلة البلوغ؟.. استشاري يوضح

علاقات و مجتمع

قد تواجه بعض الأمهات والآباء أزمة في تحديد سن البلوغ لدى أولادهم وتحديدًا الذكور، وهو ما يجعلهم يقعون في بعض الأزمات مع الأولاد في هذا السن، إلا أن هناك علامات تشير إلى ذلك وهو ما تناوله الدكتور عادل عوض، استشاري أمراض ذكورة .

في البداية حدد "عوض"، سن البلوغ لدى الذكور بأنه يبدأ من 13 عاما وحتى 17 عاما، وفي تلك الأثناء لابد أن يركز الأهالي مع أولادهم، فهى من أخطر المراحل التي يمر بها الصغار كونها تساعد بشكل كبير في بناء الشخصية ومعرفة الصواب من الخطأ.

وأكد أن بعض الذكور تبدأ لديهم علامات البلوغ من سن صغير وفيه يبدأ جسم الطفل في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة جدًّا، وأن هذا يحدث غالبا قبل سن 9 سنوات عند الذكور.

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وأضاف استشاري أمراض الذكور، أن علامات البلوغ عند الذكور قليلة مقارنًا بالإناث وهي زيادة حجم الأعضاء التناسلية وانتشار الشعر بالجسم والوجه مع خشونة الصوت بالإضافة لعلامات أخرى ومنها نمو شعر الإبط والعانة وحب الشباب كالبثور وتغيير رائحة الجسم.

وشدد "عوض" على ضرورة جاهزية الوالدان وتحديدًا الأب على الرد على جميع استفسارات أولادهم في هذه المرحلة، اذ أنه من المهم أن نعرف كيفية التعامل مع الحالة النفسية لأولادنا فى تلك المرحلة.

ونوه استشاري الذكورة إلى أنه يجب أن نؤكد على ضرورة التحضير لتلك المرحلة بشكل سابق حتى تهيئ الابن فلابد من التحدث إليه قبل بداية ظهور العلامات الأولى للبلوغ حتى نتجنب تعرضه لأى مفاجآت قد يخجل من مناقشتها مع والديه، وبالتالى يلجأ لاكتساب معلومات خاطئة من خلال الأصدقاء معدومى الخبرة أو مواقع الإنترنت التى تقدم معلومات مشوهة.

واختتم استشاري الذكور إلى أهمية اختبار اللغة التي نتحدث بها لتقديم المعلومة، فالأطفال وتحديدًا الذكور يكونون شديدي الخجل وهو ما يجعلهم يهربون من المواجهة أو تلقي معلومة: "مهم جدا التحدث بألفاظ ومصطلحات تكون واضحة ومبسطة وغير خادشة للحياء".