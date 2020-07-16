بلان إنترناشيونال: مبادراتنا غيرت مفاهيم الكثيرين حول ظاهرة الختان

فتاوى المرأة

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قالت إنجي سليمان، مدير الشركات الاستراتيجية والدعوة بهيئة بلان إنترناشيونال، إن الهيئة تعمل على توعية السيدات بحقوقهن وواجباتهن، وتركز على قضايا العنف وريادة وقيادة الفتيات لتحقيق أحلامهن وإظهار أدوارهن في المجتمع.

وأضافت "سليمان" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الهيئة تقوم بعد التنسيق استراتيجيا مع المجلس القومي للمرأة في توعية النساء بكل القضايا التي تخصهن بشكل عام، موضحة أن الهيئة أطلقت حملة مؤخرا تدعو للقضاء على ختان الإناث وتبث رسائل من خلالها حول تصحيح المفاهيم المغلوطة في ذلك الإطار.

وأكدت أن الهيئة دولية وتقوم بالوصول إلى المناطق المهمشة لنشر التوعية بين أفرادها لدعم حقوق الأطفال فيها، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل عبر 12 محافظة من محافظات الجمهورية، ومن خلال المبادرات تم تغيير طريقة تفكير عدد كبير من المواطنين ممن قاموا بختان فتياتهن من قبل، وحاليا باتوا مناهضين لتلك الظاهرة: "الناس بتقتنع بالنماذج الإيجابية".