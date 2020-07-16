طفلة تنقذ والدتها من الموت على يد جارتها

علاقات و مجتمع

ضجة كبيرة أحدثتها قضية تعرض امرأة للقتل على يد جارتها، في العاصمة السورية دمشق، لكن صراخ ابنتها الصغيرة أنقذها من موت محتم.

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ووفقا لوسائل إعلام سورية، فإن وزارة الداخلية السورية، إن الشرطة تلقت بلاغا بتعرض امرأة مقيمة في محلة (عش الورور)، لمحاولة قتل في منزلها، وتوجهت دورية على الفور إلى المكان، وشاهدت امرأة في العقد الخامس من العمر مغمى عليها نتيجة تعرضها للضرب على وجهها وكافة أنحاء جسدها، والدماء تسيل من فمها ورأسها.

وبعد إسعاف السيدة السورية ونقلها إلى المشفى لتلقي العلاج، بدأ التحقيق، وتبين أن المعتدي هي امرأة دخلت إلى منزل المذكورة بقصد الزيارة وقامت بضربها على رأسها، وبمساعدة الأهالي تمكن قسم شرطة القابون من إلقاء القبض على الفاعلة.

وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على محاولة قتل جارتها، بعد التخطيط المسبق لذلك، من أجل سرقة مصاغها الذهبي والمبالغ المالية الموجودة في منزلها كونها تعلم أنها ميسورة الحال، وكانت تقطن بجوارها وحاليا مقيمة في مدينة السلمية، حيث قامت بالحضور إلى منزلها بعد التأكد من وجودها بمفردها وأحضرت معها قطعة (بلوك) مخبأة ضمن كيس، وعندما دخلت المنزل وضعتها خلف الباب وأثناء قيام المرأة بتحضير القهوة لها قامت بمغافلتها وذهبت لإحضار قطعة (البلوك) فشاهدت أنبوبا حديديا فأخذته وتوجهت إلى المجني عليها وضربتها من الخلف على رأسها عدة مرات حتى سقطت على الأرض، ثم قامت بالجلوس فوقها وحاولت خنقها.

لكن فجأة دخلت طفلة إلى المنزل وعند مشاهدتها ما يحصل بدأت بالصراخ مما اضطر الجانية للهروب كي لا ينكشف أمرها.