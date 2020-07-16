علاقات و مجتمع
بفستان قصير منقوش، تألقت الفنانة أمينة خليل في حفل خطبتها، في حفل عائلي، متجملة بإطلالة تتميز بأكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".
وتسبب نبأ الخطوبة، في بحث الكثير من معجبيها عن مواصفات فتى أحلامها، التي ذكرتها في حوار سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، ولخصت أمنياتها في زوجها المستقبلي بالنقاط التالية.
- يجب أن يتميز بالطيبة.
- أتمنى أن يكون "حنون".
- شخصية طموحة، وتسعى للنجاح والتميز.
- شخص متفاهم وغير مُعنف، ولا يعتمد على الانفعال والصوت العالِ عند الغضب.
يشار إلى أنه منذ نشر الفنانة لصورة الخطوبة، وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التهاني والأمنيات بحياة سعيدة ومستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب خطبتها.. كيف كانت أمينة خليل تتخيل فتى أحلامها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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