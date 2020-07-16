طريقة عمل اللينزا الدمياطي

كتب: هن - 05:05 ص | الخميس 16 يوليو 2020

لينزا من الحلوى المحببة، والمعروفة باللينزا الدمياطي ولكن في الغالب يتم شراؤها من الحلواني، يقدم لك موقع "هن"، خطوات عملها في المنزل بطريقة بسيطة. المقادير 2 كوب دقيق. كوب سكر. كوب زبدة. كوب جوز هند. 2 بيضة. رشة ملح. فانيليا. صفار بيضة. شربات تقيل. كريز حلويات. Advertisements خليط الكريمة 2 كوب لبن. 3 ملعقة كبيرة نشا. علبة قشطة. ربع كوب ماء. 3 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضر يخلط السكر والزبدة ثم يضاف البيض والفانيليا وجوز الهند والدقيق والملح. يوضع اللبن مع السكر والقشطة في قدر على النار. يقلب النشا فى ماء ثم يضاف إلى اللبن والسكر والقشطة على النار حتى يصبح ثقيلا. يفرد ورق زبدة فى صينية ثم يفرد جزء من العجين عليه. يضاف على العجين بعد أن يهدأ قليلاً خليط لكريمة. يشكل باقى العجين حبل ويوضع على الوجه. يخلط صفار البيض والفانيليا، ويدهن به وجه لينزا ثم يرص الكريز على الوجه. توضع لينزا فى الفرن حتى تمام النضج ثم يلمع الوجه بالشربات وتقدم.

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