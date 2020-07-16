كتب: هن - 05:04 ص | الخميس 16 يوليو 2020

تسعى الأمهات للبحث عما هو جديد لأسرتها، وتعتبر سلطة البطاطس بالخضار، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي لا تتطلب مجهودا كبيرا لإعدادها. وإليك طريقة عمل سلطة بطاطس بالخضار، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سلطة بطاطس بالخضار بطاطس مكعبات مسلوقة خضار مشكل Advertisements زبادى مايونيز ملح فلفل اسود طريقة تحضير سلطة بطاطس بالخضار - تخلط جميع المكونات - وتقدم بالهنا

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