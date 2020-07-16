كيت ميدلتون تتألَّق بفستان "البولكا دوت" فى مبادرة تعليمية مع الأطفال

ظهرت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، بصورة أنيقة ومميزة، خلال إطلاق ـ Tiny Happy People ، وهي مبادرة بي بي سي للتعليم التي توفر مجموعة من الموارد الرقمية المجانية لدعم الآباء في تطوير لغة الأطفال.

وبدت كيت ميدلتون، 38 عامًا، أنيقة في فستان بولكا دوت باللون الأسود، من ماركة ايميليا ويكستيد، بسعر 1565 جنيهًا إسترلينيًا، بحزام على الخصر، وهو معروض حاليًا للبيع بسعر 469 جنيهًا إسترلينيًا، ويبدو أنه تم تعديل شكل الأكمام، وفقا لصحيف ديلى ميل البريطانية.

والدة الثلاثة، التي اعترفت برغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عندما كانت أمًا للمرة الأولى، يبدو أنها خضعت أيضًا لتصفيف شعر محترف، إذ برز الشكل الأنيق لشعرها، وغطى وجهها فى إطلالة أنيقة.

وفي مقابلة مع لويز مينتشين من بي بي سي بريكفاست حول المشروع، وصفت كيت الموارد على منصة Tiny Happy People على الإنترنت بأنها "كالذهب" للآباء مضيفة أنها تمنت أن يتوفر شيء مماثل عندما كان استقبلت مولودها الأول الأمير جورج.

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الدوقة ساعدت في تطوير الشخصية والخلفية للرسوم المتحركة.

وساهمت كيت في فيلمين كرتونيين، أحدهما عن "علم الغناء" أثناء الحمل، والآخر عن كيف أن التواصل البصري هو المفتاح لتعلم لغة الطفل.

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