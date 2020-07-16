"دكتورة من خارج الوسط الفني".. تفاصيل زواج شقيق ياسمين عبدالعزير

علاقات و مجتمع

أشهر عدة، مرت على أزمة الفنان وائل عبدالعزيز مع شقيقته الممثلة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، واعتراض الأول على ارتباطهما وإعلان مقاطعته لها، أعلن "وائل" زواجه دون الكشف عن معلومات عن "شريكة حياته"، وسط كشف صديقه المصور سمير فقيه عن هوية العروس وتفاصيل ارتباطهما.

هنأ المصور الفنان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "باركوا لصديقي الممثل وائل عبدالعزيز أعلن زواجه وعروسه الدكتورة نرمين كمال في احتفال عائلي".

وتحدث عن تفاصيل الارتباط، موضحا: "العروسان تربطهما علاقة جيرة في المعادي، وصداقة قديمة انقلبت إلى حب وزواج.. مبروك"، مرفقا صورة تجمع الفنان وعروسته.

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وعقب ساعات من كتابة المنشور، حذف "فقيه" تهنئته عبر "فيسبوك"، دون توضيح سبب ذلك.

ويأتي ذلك، عقب إعلان وائل عبدالعزيز زواجه للمرة الثانية في مطلع الشهر الجاري، من خلال تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عبر" فيسبوك"، فضلا عن وضع صورة كارتونية مدون عليها باللغة الإنجليزية "تزوجت فقط"، على "كافر بيكتشر" .

وتلقى الفنان الشاب التهنئة من العديد من زملائه في الوسط الفني، أبرزهم أمير صلاح الدين عضو فريق "بلاك تيما".