"وصفها بأنها عائلته".. من هو عمر طه "الزوج المستقبلي" لـ أمينة خليل؟

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها، في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت على عدم إعلانها ذلك حتى الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في بيان إعلامي، وسط تساؤلات عن "الزوج المستقبلي" للفنانة.

"هن" رصد المعلومات عن عمر طه، "الزوج المستقبلي" لأمينة خليل.

- يعمل في مجال الهندسة.

- وصفها بعائلته وأنها أكثر من صديقة، خلال شكره لها على تحضيرها مفاجأة عيد ميلاده في شهر مايو الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

- يعشق الصيد، ويعتبره هوايته المفضلة، ويحب اصطياد الطيور والأسماك والزواحف والحيوانات المفترسة.

- يحب السفر، وزار العديد من الدول من بينها، الإمارات وفيتنام.

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- تجمعه صداقة بالعديد من الفنانين، من بينهم المغني "أبو" وزوجته.

- ظهر مع الفنانة أمينة خليل في العديد من المناسبات، من بينها تواجدهما سويا في إحدى حفلات عمرو دياب خارج القاهرة.

وظهرت العروس بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".

ومنذ نشر الصورة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التهاني والأمنيات بحياة سعيدة ومستقر.

يشار إلى أنه في أغسطس 2019، أعلنت الفنانة أمينة خليل اقتراب موعد خطبتها، وذلك خلال حوارها مع إحدى المجالات العربية.