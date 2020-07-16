تعرضت للخيانة مرتين.. من هي الكويتية روان حسين؟ (صور)

علاقات و مجتمع

ادعت الفنانة والفاشونيستا الكويتية روان حسين، أنها تعرضت للخيانة للمرة الثانية من شريكها وزوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، -حسب قولها- كانت المرة الأولى قبل زواجهما أثناء فترة خطبتهما مع إحدى صديقاتها، والتي قررت فضح أمرهما والنيل منهما بطريقتها الخاصة، لتعود من جديد للخيانة ولكن عقب زواجهما وإنجاب ابنتهما "بيلا بيلا لونا".

قررت افتضاح أمره عقب خيانته لها -حسب ادعائها- مع فتيات ليل وإقامة علاقات غير شرعية معهن، ما جعله ينقل اليها فيروس الورم الحليمى البشرى hpv type 16.

رصد "هُن" أبرز المعلومات عن روان حسين، في السطور التالية:

- ولدت في 30 ديسمبرعام 1996، بالكويت.

- تحمل الجنسية الكويتية والأردنية.

- تدرس القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يبلغ طولها حوالي 1.73 سنتيمترًا.

- مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 3 مليون شخص على "إنستجرام".

-أطلقت علامة تجارية خاصّة بها باسم "House of Rawan" لمنتجات ومستحضرات التجميل.

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- أطلقت مبادرة "روان بن حسين للمحاماة" لدعم المرأة الكويتية.

- أصدرت كذلك أول رواية لها بعنوان "كما لم تحب امرأة" عام 2017، وتستعد حالياً لإطلاق كتاب جديد.

- صُنفت ضمن "قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017" من قبل موقع "AboutHer".

- حاصلة على العديد من شهادات التقدير كشهادة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم 2017.

- تم ترشيحها من نائب رئيس الوزراء للتعيين كممثل الشرق الأوسط في رحلة النساء في تايلاند.

- تعمل حاليًا كمحرر مساهم لمجلة "فيلفيت".

- انفعلت بشدة على إحدى المتابعات التي سبت ابنتها الرضيعة، حيث نشرت "روان"، صورة تجمعها برضيعتها "بيلا دونا" التي وضعتها مؤخرا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" غير كاشفة عن وجهها.

وقالت "روان"، إنها تحاول أن تكون إيجابية في ظل أزمة فيروس كورونا لتفاجأ بتعليق من إحدى المتابعات أخرجها عن شعورها، حيث سخرت إحدى متابعات الفاشونيستا الكويتية من جنسية الصغيرة وأهانتها في تعليقها على الصورة، وحرفت اسم ابنة الطفلة من بيلا لونا، إلى "بالونة".

وقالت في تعليقها: "بنتج مسجلة ع نفوس ليبيا، بالجنسية يعني مو كويتية، ليبية بالونة، مستقبلا بيقولون بالونة أصل أمها كويتي وهي ليبية في الجنسية أبا عن جد".

- وادعت روان حسين أنها تعرضت للخيانة للمرة الثانية من زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، فكانت المرة الأولى حينما خانها مع إحدى صديقاتها والآخرى مع فتيات ليل ودخل معهن في علاقات غير شرعية- بحسب قولها.