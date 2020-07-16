دائماً ما تذهلنا الملكة رانيا بإطلالاتها اليومية والرسمية، فهي تختار التصاميم العصرية التي تليق بمكانتها الإجتماعيّة، حيث تضيف إليها لمسة من الأنوثة، فلا يسعنا أن نشيح نظرنا عنها. في آخر لوك لها، لم يختلف هذا الأمر إطلاقاً! فخلال زيارة لها إلى بيت البركة وبيت الورد في منطقة أم قيس في الأردن، برفقة إبنتها الأميرة إيمان، أطلّت Queen Rania بلوك كاجوال شيك، صيفي، شبابي وستايلش بامتياز. تابعي القراءة لتفاصيل لوكها.

الملكة رانيا تطلّ بلوك عصري مع ابنتها الأميرة ايمان، خلال زيارة إلى منطقة أم قيس في الأردن

لجأت الملكة رانيا في هذه الزيارة إلى إطلالة لم يسبق لنا أن رأيناها بواحدة مماثلة من قبل، وتحديداً بلون من النادر أن تطلّ به. ارتدت قميص ساتان باللون الفوشيا المنعش من Off-White، تميّز بنقشة مستوحاة من نقاط البولكا، بالتدرّج الأبيض. مع هذا التصميم، نسّقت ملكة الأردن سروال أبيض أتى بقصّة مستقيمة كما انتعلت الحذاء سنيكرز من Adidas، بالتدرّج الأبيض أيضاً. هذا ولجأت إلى نظارات شمسية من Chanel، تميّزت بشكلها المدوّر.

من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا تسريحة الكعكة المرتفعة العفوية، كما لجأت إلى مكياج ناعم ارتكز على ظلال العيون الترابي وأحمر الشفاه اللامع.

من جهته، لجأت الأميرة إيمان في هذه الزيارة إلى إطلالة كاجوال مرتدية سروال جينز مع التوب أبيض وفوقه قميص بيج مفتوح. من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر العفوي والمنسدل على كتفيها ومكياج ناعم للغاية.

بالعودة إلى إطلالة الملكة رانيا، فقد لاقت بها جداً، وعكست بشكلٍ لافت ستايلها الشبابي وشخصيّتها العفوية والمتواضعة. هذا الأمر لم يُجسّد بلوكها فحسب، بل أيضاً بطريقة تعاملها مع ابنتها الأميرة ايمان وسيّدات أم قيس في بيت البركة وبيت الورد.

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إلى جانب الصور التي وضعتها الملكة رانيا على صفحتها الخاصّة على انستقرام، نشرت ملكة الأردن على خانة الستوري، فيديو لها حيث كانت تقود بنفسها وإلى جانبها ابنتها في طريقهما إلى منطقة أم قيس. كلّ هذه اللقطات جسّدت العلاقة التي تجمع Queen Rania بأولادها وتحديداً ابنتها الكبرى، والتي تسودها الصداقة، العفوية، الإنسجام والثقة.

كذلك، شاركت الملكة رانيا مع الأميرة ايمان النشاطات التي تقوم بها نساء بيت الورد وبيت البركة، وكأنّها تحرص على قيادة ابنتها إلى الطريق الصحيح وتعليمها المبادئ عينها التي تتّبعها بنفسها. هذا الأمر تجلّى أيضاً بتصرّفات الاميرة ايمان الطبيعية والتلقائية، الشبيهة بتلك الخاصّة بوالدتها.

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