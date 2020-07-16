مهما اختلفت وتنوّعت أشكالها، تبقى مجوهرات الذهب كفيلة بنقل إطلالاتكِ إلى مستوى آخر من الفخامة. هي حتماً من بين التصاميم العابرة للزمن والمحببة إلى قلب كل مرأة، إذ تزيدها جمالاً وسحراً. من بين العديد من الموديلات، اخترنا لكِ تصاميم ناعمة وتحديداً ملوّنة لتتمتعي بإطلالة منعشة هذا الصيف. تابعي القراءة لاكتشاف أجمل ما جمعنا لكِ.

مجوهرات ذهب ناعمة وملونة لإطلالة منعشة هذا الصيف



حتى وإن كنتِ صاحبة أسلوب مينيمالي، فلا تترددي في اختيار سلاسل ذهب ناعمة وملونة هذا الصيف. بالمجمل تجدين هذه التصاميم مرفقة بشكل صغير ذي تدرّجات منعشة. من هنا، إن كنتِ تحبّين الأشكال الدائرية، فمن الممكن أن تختاري عقد Rose Céleste من ديور Dior باللون الأسود والمزيّن بوردة الجهات. كما وتستطيعين انتقاء عقد ميسيكا Messika الأزرق والمرصع بالماس. هذان التصميمان يمزجان بين الأحجار الكريمة، الذهب والماس، لذلك، لا تترددي في اختيار عقد منهما. أمّا إذا كنتِ تفضلين الأشكال غير الإعتيادية، فننصحكِ باللجوء إلى تصميم Cleo Rev من Marli المزيّن بالحجر الأزرق الذي يدلّ على الهدوء أوعقد Rosa من فيرنييه Vhernier الذي يتّخذ شكل وردة.

صور اساور ذهب

اساور الذهب الناعمة والملوّنة، كفيلة بنقل إطلالتكِ الصيفية إلى مستوى آخر من دون مجهود. إذا كنتِ تحبّين الموديلات الناعمة والملوّنة بالكامل، فاختاري سوارة Lollipop Carnevale من Ippolita التي تتّسم باللون الأزرق وتتزين بحبيبات اللؤلؤ الدائرية. كذلك، سوار ذهب Tiffany T من تيفاني اند كو Tiffany & Co سيلائمكِ بشكلٍ واضح. أمّا إن كنتِ تبحثين عن موديلات اساور ذهب تكشف عن شخصيّتكِ البسيطة، فالجئي إلى تلك التي تتزيّن بالحبيبات الملوّنة، تماماً مثل تصميم Iswaret Sitti من Donna Hourani وسوارة Serpent Bohème من بوشرون Boucheron. كذلك، لا تترددي في انتقاء تصميم BVLGARI BVLGARI من بولغري المزيّن بدوائر من اللؤلؤ الملوّن.

صور خواتم ذهب

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لا تكتمل أية إطلالة صيفية، إلّا بالخواتم، إذ أنها تناسب كلّ ملابسكِ من دون استثناء. انطلاقاً من هنا، سنسلّط الضوء على خواتم ذهب ناعمة وملونة، لتختاري منها ما يحلو لكِ. إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فأنتِ حتماً تفضّلين التصاميم التقليدية تماماً كموديل Colours Of Love من فابيرجيه Fabergé المزيّن بحبيبات الماس بتدرّجات قوس القزح. كذلك، إذا كنتِ عروس وتبحثين عن خاتم خطوبة ملفت، فمن الممكن أن تختاري هذا الموديل. لإضافة لمسة من التميّز، لا تترددي في انتقاء خواتم ذهب غير اعتيادية في تصاميمها. في هذا الإطار، اخترنا لكِ تصميم Nina Runsdorf الذي يتدلّى منه حبة من اللؤلؤ المموّج وخاتم Lizzie Mandler الذي يتّخذ شكل هندسي. أمّا إذا كنتِ لا تفضلين هكذا موديلات، فتستطيعين اختيار تصميم Heart Deera من MKS Jewellery.

صور اقراط ذهب

باللون، بالشكل وبالتصميم التي ستختارينها، تضفي اقراط الذهب نكهة من الحيوية والعصرية إلى لوككِ من دون شك. إضافة إلى ذلك، معظم الإطلالات اليوميّة والرسمية لا تكتمل إلّا بهذه القطع من المجوهرات. إذا كنتِ من النساء اللواتي يفضّلن التصاميم الكلاسيكية والعابرة للزمن، فننصحكِ باختيار اقراط Damiani الحمراء أو اقراط Suzanne Kalan التي تمزج بين 3 أشكال وألوان من حبيبات الماس. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب مغامر، فأنتِ حتماً تفضلين أقراط ذهب خارجة عن المألوف. في هذا الإطار، ننصحكِ باللجوء إلى تصميم Chiara من Eera الذي يأتي بفردة واحدة لتتمكني من تنسيقه بحريّة مع موديلات أخرى. كذلك، كل من أقراط قوتشي Gucci وأقراط Set Free من Raphaele Canot ستنقل إطلالاتكِ إلى مستوى آخر.

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