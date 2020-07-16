Rimowa تطرح أول مجموعة لها من النظارات الشمسية الأنيقة

بالنسبة لهواة السفر الفاخر، فإن شركة "Rimowa" هي العلامة المفضلة لأساسيات الأمتعة، ومن أجل توسيع قاعدة عملائها وتجربة مجالات أخرى، وبعد 120 عامًا من بناء حقائب الألمنيوم المميّزة والتي يسعى إليها عشاق الموضة وأصحاب الطبقة المخملية، أطلقت علامة الأمتعة الألمانية المرموقة مجموعة جديدة من النظارات الشمسية والنظارات البصرية.

وتعد هذه مجموعتها الأولى في مجال صناعة النظارات، ويتم الترويج لها بالفعل كواحد من أفضل مجموعات الإكسسوارات الواعدة لهذا الموسم.

ومجموعة نظارات "ريماوا" مثالية للارتداء اليومي والسفر المستمر، وتتضمن خطين من النظارات الشمسية الملائمة لكلا الجنسين - ريماوا بريدج "Rimowa Bridge" وريماوا ريم "Rimowa Rim" ومجموعة من النظارات البصرية تسمى ريماوا إير "Rimowa Air".

وتأتي أزواج النظارات مع حقيبة واقية وتفاصيل معدنية شديدة التحمل مصممة لتحمل قسوة السفر، تشبه من حيث زخارف التصميم أمتعة العلامة التجارية المشهورة عالميًا، كما تأتي النظارات في ثلاثة أنماط كلاسيكية وهي أفياتور ومربعة وبانتو، و يتم تقديم كل نمط بعدة ألوان لتتناسب مع حقائب الألمنيوم المميزة للعلامة التجارية.

أنيقة ورائعة ليست سوى بعض الكلمات التي يمكنك استخدامها لوصف المجموعة، كما أن النظارات الشمسية خفيفة الوزن ومريحة بشكل مدهش وتحمي العينين من الأضرار المحتملة للأشعة فوق البنفسجية، وتأتي بألوان مشرقة ومتنوعة ملائمة لمختلف الأذواق.

وتعليقا على خبر الإطلاق، قال الكسندر أرنو، رئيس "RIMOWA" في بيان له: "في RIMOWA، لدينا تاريخ طويل من التطور إلى جانب السفر، ومع تغير اتجاهات الصناعة ، نجد أنه من الضروري بشكل متزايد تلبية احتياجات عملائنا إلى ما بعد تجربة السفر التي تتطلب الأمتعة".

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وأضاف قائلاً: "مع وضع هذه الأفكار في عين الاعتبار ، قمنا بتطوير أول مجموعة من النظارات بعناية ودقة لأكثر من عام، مع حرصنا على ترجمة قيم علامتنا التجارية للحرفية والابتكار إلى فئة منتجات جديدة مثيرة للاهتمام. "

وتتراوح أسعار مجموعة النظارات "Rimowa Eyewear" بين 350 و400 دولار أمريكي

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