أطعمة تكسب البشرة لوناً برونزياً دون التعرض للشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - التعرض المباشر للشمس ليس الشرط الوحيد للحصول على بشرة برونزيّة مشرقة خلال فصل الصيف. إذ يمكن الإعتماد على بعض الخلطات المسمّرة وعلى تناول بعض الأطعمة المعززة للبرونزاج بهدف الحصول على المفعول نفسه بعيداً عن المخاطر الناتجة عن التعرض المفرط للأشعة الذهبيّة من فقدان للإشراق وشيخوخة مبكرة للجلد، حسب ما جاء فى موقع "العربية".

- الجزر:

يتميّز الجزر بغناه بالفيتامينات والمعادن، ولذلك فهو يعزّز إشراق البشرة ويسرّع آلية البرونزاج عند استهلاكه بانتظام. يمكن تناوله طازجا أو على شكل عصير، كما يمكن إضافة نقطة واحدة من زيت الجزر الأساسي إلى الكريم المرطب الذي تستعملينه كل صباح.

- الشاي:

يتمتع الشاي بخصائص مسمّرة، للاستفادة منها يكفي إضافة ملعقتين كبيرتين من الشاي إلى ربع ليتر من الماء الغالي وترك الخليط يرتاح مدة يومين قبل تصفيته واستعمال قطعة من القطن لتمريره على الوجه. يؤمّن نقيع الشاي لوناً برونزياً جميلاً، ولكن لا يمكن حفظه لأكثر من 7 أيام ولذلك ينصح بتحضير كميات صغيرة منه وتكرار تطبيقه حتى الحصول على الدرجة المناسبة من اللون البرونزي.

- بودرة الكاكاو:

تتحوّل بودرة الكاكاو عند خلطها مع كريم مرطّب إلى مسمّر فعّال جداً لدى تطبيقها على مناطق الجسم التي تحتاج إلى تسمير. ولكن يجب الانتباه إلى مدّ هذا الكريم جيداً على البشرة للحصول على لون متناسق لا يختلف بين منطقة وأخرى.

- المشمش والقهوة:

إن اجتماع ثمار المشمش مع القهوة السائلة يعطي نتائج فريدة في مجال التسمير. يكفي نقع حبتين ناضجتين ومهروستين من المشمش في مقدار فنجان من القهوة السائلة لمدة ساعتين. على أن تتمّ تصفية هذا الخليط قبل تطبيقه على البشرة وتركه عليها حتى يجف جيداَ ثم الاستحمام والتمتع باللون البرونزي الذي تتركه على البشرة.

- أطعمة تعزّز البرونزاج:

يرتبط جمال البشرة ارتباطاً مباشراً بما نتناوله من أطعمة. ويتأثر تعزيز الآلية الطبيعيّة للبرونزاج بالنظام الغذائي الذي نعتمده عادةً والذي عليه أن يكون غنياً بالمكوّنات التالية:

• الفاكهة والخضار الغنية بالبيتاكاروتين مثل الطماطم، الجزر، المشمش، الفلفل الأحمر، البطيخ الأصفر، المانغا، والليمون الهندي.

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• الخضار الورقيّة الخضراء مثل السبانخ، البروكولي، الملفوف، والبقدونس التي تحتوي أيضاً على البيتا كاروتين في أوراقها. ويعتبر هذا الأخير مادة مضادة للأكسدة فعّالة جداً، فعندما يرتفع تركيزه في الجسم تتثبّت خضابه الملوّنة في الكبد، ثم في الدهون، وفي طبقات الجلد الداخليّة. وهذا ما يؤمّن للبشرة لونها البرونزي الجميل.

للحصول على لون برونزيّ دون الإصابة بحروق وتسريع آليّة شيخوخة البشرة يُنصح بتناول:

• البيض، الزبدة، الحليب، الأسماك الدهنيّة (ماكاريل، تونا، سردين) كونها غنيّة بالفيتامين A.

• الكيوي، الفاكهة الحمراء، الحمضيّات، والفلفل الأخضر لغناها بالفيتامين C.

• الزيوت النباتية كزيت الزيتون، وزيت الجوز، وزيت زروع القمح لغناها بالفيتامين E.

• ثمار البحر، الثوم، البصل، والحبوب الكاملة لغناها بالسلينيوم والعناصر المعدنيّة الغذائيّة.

والمعروف عن الفيتامينات A، C، وe بالإضافة إلى المعادن المضادة للأكسدة مثل السيلينيوم بكونها تحارب الجذيرات الحرة الناتجة عن التعرّض للأشعة ما فوق البنفسجيّة المؤذية لخلايا الجلد.

- يوم من الأطعمة المسمّرة:

• الفطور: كوب من عصير البرتقال الطازج، فنجان من الشاي، قطعة من الخبز الكامل مغطاة وقطعة من الجبنة البيضاء.

• طبق من سلطة الطماطم والبصل مع عصير الليمون وزيت الزيتون، طبق من السمك والخضار مشوي في الفرن.

• طبق من السمك والطماطم المشوية، سلطة فاكهة حمراء.