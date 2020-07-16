توقعات الأبراج اليوم 16-7-2020: رسالة للعقرب.. وصدفة تغير حياة الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل:

تتمتع بطاقة إيجابية اليوم، تجعلك تفكر في إسعاد جميع من حولك

برج الثور:

يوم جيد على الصعيد العاطفي، تلتقي بشريك حياتك وتقضي معه أوقات رومانسيه.

برج الجوزاء:

تخلص من العصبية المسيطرة عليك هذه الفترة، وفكر على سبيل المثال ممارسة اليوجا.

برج السرطان:

تتعرف على صديق جديد، وتقضي معه أوقات رائعة.

برج الأسد:

صدفة قد تغيرك حياتك وخاصة على الصعيد المهني، عليك الاستفادة بها قدر الإمكان.

برج العذراء:

حاول الاسترخاء والبعد عن المشاكل خاصة على الصعيد المهني.

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برج الميزان:

لديك قدرة وطاقة رائعة لمساعدة أصدقائك وأفراد عائلتك.

برج العقرب:

تتلقي رساله من شخص غريب تثير فضولك حول أمر يخص عائلتك.

برج القوس:

يوم رائع على الصعيد الاجتماعي، تلتقي مع أصدقائك بعد فترة طويلة.

برج الجدي:

حاول التفكير في إنشاء مشروع جديد لزيادة دخلك المادي.

برج الدلو:

تشعر بالرغبة في البقاء بالمنزل وإعداد الطعام لأفراد عائلتك.

برج الحوت:

فكر جيد قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على مستقبلك المهني.