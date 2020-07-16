بالصور.. أمينة خليل تحتفل بخطبتها في حفل عائلي

علاقات و مجتمع
أعلن برنامج "عرب ورد" التابع لقناة "روتانا"، عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، خبر خطبة الفنانة أمينة خليل، .
وقالت الصفحة الرسمية للبرنامج، إن أمينة خليل احتفلت بخطبتها، في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وظهرت العروس بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".
ومنذ نشر الصورة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التهاني والأمنيات بحياة سعيدة ومستقرة.
يشار إلى أنه في أغسطس 2019، أعلنت الفنانة أمينة خليل اقتراب موعد خطبتها، وذلك خلال حوارها مع إحدى المجالات العربية.
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