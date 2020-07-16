الامارات | 8 أفكار بميزانية بسيطة تضفي جمالاً على البيت

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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أفكار بميزانية بسيطة تضفي جمالاً على البيت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليس بالضرورة أن يحتوي المنزل الأنيق على أثاث باهظ الثمن أو مساحة واسعة، إذ تستطيعين الحصول على ديكور مميز عن طريق مرآة أنيقة أو بعض الوسائد ذات الألوان والنقوش، والتي من شأنها تغيير المظهر العام لمساحات منزلك ونشر الحيوية والبهجة في أرجائه.
وهنا ثماني أفكار لمنزل مميز دون بذل مجهود، وتُعد مناسبة لميزانية كثيرين، حسب خبراء في «حول الإمارات».
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