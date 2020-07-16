الامارات | جمال شعرك يبدأ من فروة رأسك

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شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شعرك يبدأ من فروة رأسك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بوابة الجمال «هاوت.دي» بأن جمال الشعر يبدأ من فروة الرأس، التي تتمتع بالصحة.
لذا تنصح البوابة الألمانية بالعناية بفروة الرأس جيداً، وذلك من خلال إجراء تقشير لها بصفة منتظمة؛ إذ يعمل التقشير على تخليص فروة الرأس من الخلايا الميتة والقشور والأوساخ والدهون، ما يتيح لجذور الشعر الفرصة لامتصاص المواد الفعالة بالشامبو أو الغسول أو الماسك بصورة أفضل.
كما أن التقشير يساعد على التخلص من بقايا منتجات التصفيف، مثل الاسبراي، والتي تتسبب على المدى الطويل في زيادة ثقل الشعر وتُفقده لمعانه الطبيعي.
وتنصح «هاوت.دي» باستعمال مستحضر تقشير يحتوي على مواد لطيفة ومهدئة مثل الألو فيرا؛ حيث يتم تدليك فروة الرأس بالماسك وتركه لمدة 20 دقيقة، حتى يؤتي مفعوله، ثم استعمال الشامبو والمرطب كالمعتاد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.