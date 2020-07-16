الامارات | شاب مصري في «غينيس»: الأرقام القياسية لا تتطلب أشخاصاً خارقين

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصري في «غينيس»: الأرقام القياسية لا تتطلب أشخاصاً خارقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الشاب المصري محمود محمد أيوب (23 عاماً) في تحقيق الرقم القياسي، لأكبر عدد من الخطوات الهوائية خلال 30 ثانية، في إنجاز اعترفت به «غينيس» للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم.

وقالت المؤسسة العالمية إن أيوب حقق 56 خطوة هوائية، محطماً الرقم القياسي العالمي السابق، الذي وقف عند 51 خطوة.

وشهد الحفل، الذي عقد أمام معبد هيبس التاريخي الواقع، في مدينة الخارجة المصرية، أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة الوادي الجديد، الذي تخرج فيها أيوب ومدربه الرياضي وبعض أصدقائه.

وقالت غينيس للأرقام القياسية إن محمود أيوب يمتلك مقومات مميزة، تجعله مرشحاً لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية في المستقبل، إذ نجح الشاب المصري بحصد ثلاثة ألقاب من قبل، لايزال اثنان منهما مسجلين باسمه حتى الآن. فإضافة إلى الرقم الجديد، يحمل أيوب الرقم القياسي لأكبر عدد من تمارين الضغط بالإبهام في دقيقة واحدة.

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من جهته، قال أيوب: «لطالما كان شغفي الرياضة، فأنا خريج قسم الرياضة والتربية في جامعة الوادي الجديد. ولطالما اعتقدت أن تحطيم رقمٍ قياسي عالمي يندرج فقط ضمن إمكانات الأشخاص الخارقين، ولم يخطر ببالي مطلقاً أن أكون واحداً من محطمي الأرقام القياسية يوماً. ثم أدركت أن الأرقام القياسية تتنوع وتختلف من حيث تخصصاتها، والفترة الزمنية المطلوب إنجازها ضمنها، فوجدت بعد البحث فرصة لتحطيم بعضها».

وأضاف: «كان شعوراً مذهلاً إعلان اسمي ضمن (المميزين رسمياً) من قبل غينيس للأرقام القياسية. والآن بعدما حققت أرقاماً قياسية محدودة الزمن، أتطلع لأن أصبح محطماً لعدد كبير منها في المستقبل».

خطط مستقبلية

يعمل محمود أيوب، حالياً، على تحضير العديد من المحاولات الأخرى، مثل أكبر عدد من تمارين الضغط على الأصابع مع وزن 40 رطلاً، ومحاولة أخرى للرقم نفسه مع وزن 60 رطلاً.

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