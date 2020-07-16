الامارات | مهرجان ليوا للرطب.. 7 أيام بطعم التراث

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان ليوا للرطب.. 7 أيام بطعم التراث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، الدورة الـ16 من مهرجان ليوا للرطب، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، حتى 23 الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس خلف المزروعي، إن «مهرجان ليوا للرطب يجسّد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس النهضة الزراعية في دولة الإمارات، والتي أسهمت في ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ونقله للأجيال المتعاقبة».

وأكد المزروعي، خلال تفقده التحضيرات النهائية للمهرجان، أن الحدث التراثي يواصل تحقيق نجاحاته المتتالية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة على مدار السنوات الماضية.

وقام رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بجولة في مراحل المشاركة بمسابقات مهرجان ليوا للرطب، واستمع إلى شرح من لجنة إدارة المهرجان حول إجراءات التسجيل وتسليم المشاركات، والتي تتم وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتؤكد التباعد الاجتماعي.

واستمع المزروعي إلى شرح من لجان التحكيم، حول عمليات الفرز والتحكيم لمختلف المسابقات التي يتضمنها المهرجان، والبالغ عددها 22 مسابقة، وتستمر سبعة أيام.

وتقتصر فعاليات المهرجان للدورة الحالية على مسابقات الرطب والفواكه، دون زوار، حرصاً على السلامة العامة، وسلامة المشاركين والعاملين في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

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مسابقة، يضمها المهرجان هذا العام.

الفعاليات تقتصر على مسابقات الرطب والفواكه، دون زوار، حرصاً على السلامة.

الدورة الـ 16 من المهرجان تستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

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