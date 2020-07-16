الامارات | 114 متطوّعاً لدعم الكوادر الطبية والتمريضية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 114 متطوّعاً لدعم الكوادر الطبية والتمريضية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتيح مركز الشارقة للتطوّع فرصة تطوّعية لاستقطاب الكوادر الطبية والتمريضية والنفسية والفنية والإدراية لمساندة، ودعم المراكز الصحية ومواقع الحجر الصحي ومراكز الفحص، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث يستهدف المركز ضمن أهدافه التكاملية مع تلك الجهات، استقطاب الكفاءات من مختلف المجالات الطبية والنفسية والتمريضية، إلى جانب طلبة الكليات من مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى كل من لديه شهادات تدريبية معتمدة في الإسعافات الأولية، أو فئة السائقين أو الفنيين.

وقالت مديرة إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، حصة الحمادي: «إن سلسلة من الفرص التطوّعية، التي يطلقها مركز الشارقة للتطوّع، تأتي تحت مظلة الحملة الوطنية (الإمارات تتطوّع)، حيث يتم تنظيمها بالتنسيق مع اللجنة العليا للتطوّع بإمارة الشارقة، لتعزيز الجهود الوطنية الرامية لتطويق انتشار فيروس (كورونا) المستجد»، موضحة: «بلغ عدد المتطوّعين المشاركين في تنفيذ هذه الفرص التطوّعية نحو 114 متطوّعاً، نفذوا خلالها أكثر من 14 ألف ساعة تطوّعية».

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وأضافت مديرة إدارة التلاحم المجتمعي: «إن هذه الفرصة التطوّعية المتخصصة محصورة على الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية، المؤهلين والمعتمدين، لتقديم خبراتهم في المجالات الطبية والإسعافات الأولية والخدمات الصحية الاختصاصية الأخرى، والخدمات الإشرافية والتنظيمية وخدمات التوصيل كذلك»، مشيرة إلى أن هناك بعضاً من المؤسسات لبت النداء وفرغت كوادرها الصحية للتطوّع في البرنامج، على غرار مجلس الشارقة الرياضي، ومجلس الشارقة للتعليم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الشارقة للتعليم، دائرة الموارد البشرية.

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