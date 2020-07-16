الامارات | أنغام «سبوتيفاي» تصل إلى أسواق جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام «سبوتيفاي» تصل إلى أسواق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت خدمة «سبوتيفاي» السويدية العملاقة للبث الموسيقي التدفقي أنها باتت متاحة في روسيا وكازاخستان، و11 بلداً آخر من أوروبا الشرقية.

وقال مسؤول بالمجموعة، في بيان: «يشكل توفير الخدمة في هذه الأسواق الـ13 محطة مهمة في تطوير (سبوتيفاي)، لأننا نستقبل بذلك عشاق موسيقى وفنانين في أسواق موسيقية ناشئة، مثل روسيا، حيث البث التدفقي في طور الانتشار الواسع».

وإلى جانب روسيا، ستكون خدمات «سبوتيفاي» متوافرة، أيضاً، في ألبانيا وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكازاخستان وكوسوفو ومولدافيا ومونتينغرو ومقدونيا الشمالية، وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا.

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وبعد هذا الإعلان، تصبح خدمات «سبوتيفاي» متوافرة في 92 سوقاً.

وتحتل روسيا المركز الـ17 في سوق البث التدفقي العالمي، إلا أن نموها يؤشر إلى أنها ستكون بين العشر الأول بحلول عام 2030.

وكانت «سبوتيفاي» قد أعلنت، في الأول من أبريل الماضي، أن إيراداتها في الربع الأول من السنة بلغت 1.85 مليار يورو، بارتفاع نسبته 22% على سنة. أما ربحها الصافي فبلغ مليون يورو.

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