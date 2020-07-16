عروس 2020 ما هي الأقراط الرائجة هذا الموسم؟

تكاد العروس لا تستغني عن أيّ اكسسوار يزيد مظهرها أناقة؛ فكان من الطبيعي أن تلجأ إلى تزيين إطلالتها بالأقراط، إمّا الملوّنة، أو المصنوعة من الذهب الأبيض التقليديّ.

في أسبوع الأعراس لموسم خريف وشتاء 2020، برزت العديد من صيحات الأقراط المميزة التي يمكن أن تختاري بينها لتتألقي بإطلالة استثنائية في يوم الزفاف.

تعرفي على أبرز صيحات الأقراط لعروس 2020 من أشهر ماركات فساتين الزفاف.

أقراط الـHoops

قدمت بعض الماركات أقراط حلقية كبيرة بألوان معدنية سواء الذهبي أو الفضي، ومنها المرصع بالألماس مثل أقراط بيرتا Berta، Julie Vino، وليلا روز Lela Rose.

أقراط الورود

أيضاً برزت أقراط الورود بقوة هذا الموسم بتصاميم متنوعة، وتميزت بحجمها الكبير وطولها لتلفت الأنظار.

قدمت بعض الماركات أقراط مزينة بالورود الملونة مثل أقراط انيس دي سانتو Ines di Santo، ونعيم خان Naeem Khan، وسافانا ميلر، فضلاً عن الأقراط المزينة بالورود البيضاء مثل أقراط Jenny Yoo، Laure de Sagazan، ليلا روز Lela Rose، وماركيزا Marchesa.

Advertisements

الأقراط الطويلة

من التصاميم المفضلة للعرائس، وغالباً ما تكون الأقراط الطويلة بصيحة الشراشيب أو مرصعة بفصوص برّاقة مثل أقراط Rime Arodaky، وجاستن ألكسندر Justin Alexander.

أقراط اللؤلؤ

برزت أقراط الأزرار المصنوعة من اللؤلؤ الأبيض لإطلالة رومانسية حالمة مثل أقراط blush by hayley paige، وأقراط ثيا Theia.

شاهدي أحدث صيحات الأقراط الرائجة للعروس في موسم خريف وشتاء 2020

قد يهمك أيضا:

أقراط معدنية بشراشيب لإطلالة مميزة

ساعات نسائية فخمة من الذهب الأبي