وصفة سهلة لتحضير الكاتشب في المنزل

الكاتشب من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، الذي يعتمد عليه الكبار والصغار، لما يضيفه من مذاق مميز للمأكولات وساندوتشات، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفة سهلة لتحضيره، بدلا من شرائه من الخارج، في ظل انتشار جائحة كورونا.

وفيما يلي طريقة بسيطة لعمل الكاتشاب الصحي، قدمتها خبيرة التغذية ومقدمة برامج الطهي سالي فؤاد، عبر موقعها الرسمي.

مقادير الكاتشب

- ثلاثة أرباع كوب صلصة طماطم.

- كوب ماء.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- 3 ملاعق كبيرة من خل.

- 3 ملاعق كبيرة من السكر الدايت البودرة.

- ملح.

- فلفل أسود.

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- ثوم بودرة.

-بصل بودرة.

- بابريكا.

طريقة تحضير الكاتشب

1- يُذاب النشا في الماء، ويوضع على النار، ثم تضاف الصلصة، وتُقلب جيدًا، ثم يُضاف الخل مع التقليب.

2- يُضاف الثوم والبصل البودرة، ثم البابريكا والملح والفلفل، وتقلب جيدًا.

3- يُرفع من على النار، ويضاف السكر الدايت، ثم يعبأ في برطمانات.