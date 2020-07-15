مجموعة هوت كوتور فيكتور آند رولف كئيبة وتعكس التقلبات المزاجية

من أجل مجموعة الأزياء الراقية "هوت كوتور" لخريف 2020، لم تتجنب علامة الأزياء الفاخرة فيكتور آند رولف الإشارة إلى المشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، بل أظهرت بعض التغييرات في نمط الحياة التي أحدثها الوباء العالمي، مثل التباعد الاجتماعي والتوصيل المنزلي وارتداء الكمامة الطبية، ليس فقط في عرض الفيديو الخاص بها (الذي تم تصويره في والدولف أستوريا في أمستردام) ضمن أسبوع هوت كوتور الفرنسي الرقمي، ولكن أيضًا في التصاميم نفسها.

تتكون المجموعة من 9 إطلالات تحمل عنوان "التغيير" وتنقسم إلى ثلاث "عقليات" - ثلاث إطلالات لكل منها - والتي تهدف إلى التقاط الشعور غير المسبوق الذي اجتاح العالم.

وتعكس التشكيلة الأولى مزاجًا كئيبًا إلى حد ما، كما يوضح المعلق ميكا: "شعور بالحزن والغضب، مألوف لدى الكثيرين هذه الأيام"، وتشمل فستانًا نيلي اللون من الساتان بقصّة إمبراطورية يتميّز بزخارف المطر. فستانًا ملفوفًا من قماش الشانيل باللون الرمادي بأكمام من الساتان المبطن وياقة تذكرنا برداء الحمام الفاخر، والذي من المفترض أن يتم ارتداؤه داخل المنزل فقط، ومعطفًا من الجلد الصناعي بأكمام ضخمة مفتوحة من الجانبين مزين بأقماع شائكة مدببة ، بعضها مزينة بالغليتر الأسود اللامع منسق مع كمامة سوداء مطابقة، يمكن للمرء أن يتخيل أنه يجعل التباعد الاجتماعي أسهل.

أما التشكيلة الثانية فتعكس التقلبات المزاجية التي يعاني منها الكثير خلال هذا الوقت، وتشمل ثوبَا ليليًا من الساتان الاصطناعي في ظل الوردي بقصة الكتف الواحد مزين بمجموعة من الرموز التعبيرية، وثوب آخر مستوحى من رداء الحمام باللون الوردي الفخم مع تفاصيل في ظل أصفر الكناري وربطات بو ضخمة زينت ذراعًا بأكمله، كما برز معطف آخر منحوت وضخم "يضمن لك البقاء في منطقتك الآمنة أثناء خوض مغامرة في العالم" حسب المعلق ميكا، يأتي بقصة الـ A-line وأقماع ملونة بارزة من تنورة.

وتعكس "العقلية" الثالثة والأخيرة الأمل في مستقبل أفضل من خلال زخارف عاطفية على شكل قلب، وتشمل فستانًا حريريًا فضي اللون مزينا بقلوب الدانتيل بألوان مختلفة، وثوب حمام مبطن أبيض مع جيوب كبيرة حمراء على شكل قلب. أما الزي الثالث والنهائي فيأتي على شكل معطف فستان ضخم باللون الأبيض مزين بصفوف من قلوب مقلمة بالغليتر.

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ويقول المعلق ميكا: "العالم من حولنا يتغير بسرعة"، بينما تسير العارضات في جولات نهائية عبر الغرفة الفارغة حيث تم تصوير فيديو أزياء هوت كوتور لخريف 2020، وأضاف: "سواءً كانت نهاية العالم أو بداية حقبة روحية جديدة، ستظلين قادرة على الدخول إلى عالم فريد من الجمال المذهل، والأناقة غير المتوقعة والبريق الروحي، عالم فيكتور إند رولف".

شاهدي جميع الإطلالات في مجموعة فيكتور آند رولف لخريف 2020 وشاركينا رأيك بها.

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