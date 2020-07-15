نصائح ضرورية لاختيار القلادة المثاليّة لإطلالة رائعة

لاختيار القلادة قواعد ضرورية عليكِ معرفتها لتضمني التميّز بأسلوب مثاليّ وجذاب إلى أقصى الحدود، فخطأ واحد بسيط يدمّر إطلالتكِ ، حتّى ولو كانت بتصميم فاخر ومصنوعة بأعلى درجات الحرفيّة والإتقان.



إذا كنتِ من مواكبات الموض، فأنتِ بالطبع تحرصين على تكليل إطلالتكِ دائمًا بأروع تصاميم المجوهرات، ومن بينها القلادات التي تطلّ في كلّ موسم بخيارات تناسب مختلف الأذواق، وتعجبكِ حتمًا لشدّة روعتها، ولكن قبل أن تقرّري شراءها، عليك اتّباع قواعد ضرورية لاختيار التصميم الأنسب منها لكِ.

وفقًا لشكل جسمكِ ووجهكِ

إذا كنت من صاحبات الجسم الطويل، فأنتِ محظوظة جدًا، إذ يمكنكِ أن تتألّقي بأيّ قلادة تعجبكِ.

صاحبة الجسم القصير عليها أن تبتعد تمامًا عن القلادات الطويلة. وهنا، نذكّرك بحيل الموضة التي تجعل ساقيكِ تبدوان أطول.

إذا كان وجهكِ بيضاويًا، اختاري القلادة بالطول الذي تريدين.

إذا كان وجهكِ طويلًا، فإن القلادة القصيرة مثاليّة لخلق التوازن في إطلالتكِ.

ابتعدي تمامًا عن القلادة القصيرة إذا كان وجهكِ دائريًا، فهي تعزّز الشكل الدائري لوجهكِ.

بالنسبة لصاحبة الوجه النحيف، فننصحها باعتماد ما يعرف بالـ Chocker، أي الطوق الذي يعانق رقبتكِ ويمنحكِ الكثير من الأنوثة.

من المهم أن تعلمي أنّ العقد يجذب الانتباه للجزء العلويّ من جسمكِ، فإذا كنتِ مثلًا تريدين أن تصرفي النظر عن صدرك، اختاريه بتصميم لا يستقرّ على هذه المنطقة.

نصائح ضرورية لاختيار القلادة المثالية لاطلالة رائعة

نصائح ضرورية

من المهم أن يتناسب العقد أو القلادة مع المناسبة التي تلبّنيها، فمن غير اللائق مثلًا اعتماد عقد مرصّع بالكثير من الأحجار الكريمة للذهاب إلى العمل.اختاري قلادة بتصميم يحاكي مختلف الإطلالات، إن من حيث شكلها أو من حيث ألوان الأحجار التي تزيّنها.من الرائع أن تعتمدي قلادة تتزيّن أقلّه بحجر صغير ناعم، وذلك لإضفاء التميّز والتألّق على إطلالتكِ.

ما الذي تريدين أن تعكسيه من خلال القلادة؟

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يعكس شكل القلادة التي ترتدينها شخصيّتكِ، فتلك التي يتدلّى منها رمز القلب مثلًا تظهر للآخرين أنّكِ شاعريّة ورومانسيّة، والتي تتزيّن بالأزهار تجسّد أنوثتكِ وشخصيّتكِ الهادئة. كذلك، العقد الذي يتميّز بتصميم غريب أو يتزيّن بالكثير من التفاصيل، يؤكّد للآخرين أنّكِ تحبّين لفت الأنظار.

النوعيّة والتصميم

كثيرة هي الموادّ التي يختارها المصمّمون لصناعة القلادات، ولكن تبقى تلك المصنوعة من المعادن هي الأفضل، وخصوصًا المميّزة بتصاميمها الناعمة، إذ أنّ موضتها لا تبطل مهما تبدّلت الصيحات، كما أنّ من السهل تنسيقها مع قطع أخرى لاعتماد صيحة تعدّد المجوهرات في الإطلالة الواحدة بأسلوب مميّز. كذلك، عليك أن تحرصي على مناسبة نوع المعادن مع بشرتكِ، فبعض النساء يعانين من حساسية تجاه أنواع معيّنة مثل الفضّة أو الذهب، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور طفح جلديّ.

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