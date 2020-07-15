تعرف على فوائد زيت البصل للشعر

قد يكون للبصل، الذي يُنظر إليه عادةً على أنه عنصر أساسي في المطبخ ووصفات الطهي وطبق السلطة، استخدامات أخرى خلاف إضافة نكهة إلى الطعام، خاصًة أنه غني بالمعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، ولعلك تفاجئين إذا عرفتِ أن فوائد زيت البصل للشعر لا حصر لها، بل إنها أحد العلاجات الفعالة في كثير من مشكلاته الشائعة.

في هذا المقال تعرّفي فوائد زيت البصل لشعرك وطريقة استخدامه.

فوائد زيت البصل للشعر

زيت البصل علاج معروف لصحة الشعر، وتحديدًا تساقطه، ويستخدم منذ عقود للعناية بالشعر، خاصة الضعيف التالف المتساقط. وإذا كنتِ تفكرين في استخدامه ضمن روتين العناية بشعرك، فإليكِ أبرز فوائده للشعر:

فعّال لعلاج تساقط الشعر في بعض الحالات، مثل الثعلبة والإجهاد.

يمنع الشيب المبكر للشعر ويعالج القشرة وحكة فروة الرأس والالتهابات الناتجة عنها لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد.

يعمل على تقوية الشعر الخفيف المقصف، ويكسبه طبقة حماية من أشعة الشمس وعوامل الحرارة والرطوبة.

يعالج الشعر الجاف أو الهائش ويمنحه مظهرًا ناعمًا مهندمًا ويجدد الدورة الدموية لفروة الرأس.

يعيد اللمعان والتألق للشعر الباهت الضعيف.

يقي من الإصابة بعدوى فروة الرأس ويُعيد إنتاج الكولاجين والكيراتين في الشعر.

يحتوي على الكبريت وهو واحد من أكثر المعادن أهمية للجسم، يوجد الكبريت أيضًا في الكيراتين، وهو أحد مكونات الشعر.

لذلك فزيت البصل يزيد من كثافة الشعر وإنباته من جديد في الأماكن الفارغة.

أضرار زيت البصل للشعر

عليكِ أن تنتبهي عند استخدام زيت البصل إذا كان لديك تاريخ مرضي في الإصابة بالحساسية أو التحسس تجاه مكونات معينة كالبصل وما يحتويه من عصارة، لذلك فإن الضرر الوحيد لاستخدام زيت البصل للشعر هو التحسس وتهيج فروة الرأس نتيجة تحسس جسمك تجاه البصل نفسه.

لذا فإن عليكِ اختبار حساسية بشرتك تجاه زيت البصل بوضعه على مساحة صغيرة للتجربة والانتظار لمدة 30 دقيقة، فإذا لم يحمر جلدك أو يتهيج بالحكة، يمكنكِ استخدامه بأمان، مع ملاحظة إبعاده عن عينيكِ وعن الأماكن الحساسة أيضًا وندوب فروة الرأس إذا كانت موجودة بسبب الحكة مثلًا.

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طريقة استخدام زيت البصل للشعر

حتى تحصلي على فوائد زيت البصل للشعر عليكِ استخدامه بطريقة صحيحة كالتالي:

أحضري زيت البصل من محلات العطارة أو السوبر ماركت الكبرى الموثوق بها.

دلكي فروة رأسك وشعرك حتى الأطراف واتركيه 30 دقيقة ثم اشطفيه بالشامبو والبلسم.

يمكن أن تضيفي إليه زيت إكليل الجبل أو ماء الورد لتقليل حدة الرائحة النفاذة.

يمكنكِ أن تضيفي بعض النقاط إلى بلسم شعرك في أثناء الاستحمام ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يمكنكِ استخدامه من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا بأمان، ما دمتِ لا تعانين من حساسية ضده.

يمكنكِ تحضيره في المنزل باستخراج عصارة البصل عبر تقطيع عدة بصلات وفرمها وتصفيتها، واستخدامها مباشرة على فروة رأسك وشعرك، ويمكن إضافة أحد الزيوت العطرية لتقليل الرائحة النفاذة.

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