منها سوء التغذية.. أسباب مختلفة لانخفاض الضغط والسكر معًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: الضغط والسكري من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى إصابة الأشخاص بعدد من الأعراض المختلفة حال المعاناة من أي منهما، إلا أن انخفاض الضغط والسكر معًا بشكل مفاجئ وبدرجة كبيرة، قد يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات الخطيرة، التي قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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