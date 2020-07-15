فستانين وملابس باللون الأحمر.. أزياء الجنازات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

حاول الإنسان طوال التاريخ أن يفهم الموت، هذا الصمت الأبدي الذي يصيب أحبائه وأقرب الناس إليه، ولا يتمكن من محادثتهم مرة أخرى.

فبدأت الشعوب تعطي معانٍ مختلفة لطبيعة الحياة المجهولة بالنسبة لهم، وابتكروا عادات وتقاليد تعكس هذا المفهوم الجديد.

بعض الشعوب تودع موتاها بالرقص، والبعض بالبكاء، وآخرون يتفضلون الصمت التام وإلقاء نظرة أخيرة على أجساد الموتى.

الملابس أيضًا كانت جزءًا مهمًا أثناء توديع الموتى، وإن كان ما نعرفه في المنطقة العربية هو اللون الأسود فقط، لكن ثقافات أخرى أدخلت الألوان في مراسم الدفن، يرصدها لكم "الخليج 365" في التقرير التالي:

غانا:

الجنازات في غانا مختلفة إلى حد كبير عن باقية العالم؛ فتوديع المتوفي يشبه الاحتفالات، خاصة في جانب الملابس، فيتم تصمميها على يد خبراء للأزياء.

وتكون الملابس ملونة وليست سوداء مثل المتعارف عليه في العالم، حتى أن التوابيت نفسها مختلفة فهي تحمل أشكالًا مختلفة مثل القلم أو السيارة أو غير ذلك، كما أوضح "featureshoot".

إندونيسيا

تعتبر الجنازات في تانا توراجا شرق إندونيسيا، احتفالات صاخبة تشمل القرية بأكملها، قد تستمر من أيام إلى أسابيع، وتدخر العائلات لفترات طويلة من أجل إقامة جنازة فخمة.

البعض يذبح جاموسًا قربانًا لروح المتوفى، ويقيمون الاحتفالات خاصة في جزيرة سولاويزري، حيث يرقد الموتى لعدة أيام في غرفته وتجلب إليه زوجته وأطفاله الطعام أربع مرات في اليوم، وشاب بعد الظهيرة، كما أوضحت "ناشيونال جيوجرافيك".

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ويرتدي أهل المتوفي عادة اللون الأسود، أما المتوفي نفسه فيلبسونه ملابسه المفضلة الملونة.

ويتم تبديل الملابس للمتوفي بشكل سنوي، في الطقوس المتبعة لتنظيف ورعاية الجثث، والاحتفال بهم من خلال أقاربهم.

نيو أوريلانز

يرتدي الرجال في نيو أوريلانز الأمريكية، بدل كلاسيكية سوداء، والنساء يرتدين الفساتين المزخرفة باللون الأسود أيضًا.

ولا يعتمدون الصمت في الاحتفال ولكن يحتفلون بالموسيقى، حيث تسير فرقة موسيقى "جاز"، وتبدأ الجنازة من الكنيسة أو المنزل، ويقودوها إلى المقبرة، وتتدرج نغمات الموسيقي من الثقيلة حتى تصل حد الصخب.

كمبوديا والهند

يرتدي البوذيون اللون الأبيض في الجنازة، حيث يعتقدون أن المتوفى يتجسد في دائرة من الحياة.

ويرتدي الأهالي اللون الأبيض في وقت الحداد، على أمل أن يولد الشخص من جديد، كما أوضح موقع "funeralguide" المختص في شؤون الجنازات.

جنوب إفريقيا

يجب تغطية الشعر للنساء في الجنازات كنوع من التعبير عن الحزن على المتوفى، أما الملابس الأساسية فتكون باللون الأحمر، أو الأسود مع الأحمر وهو اللون الذي يرمز للدماء، كما أوضح موقع "howafrica".