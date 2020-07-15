إطلالات ريم مصطفى بالأزياء الرياضية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - تنشر الممثلة المصرية ريم مصطفى الكثيرَ من الأزياء الرياضية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليونين ونصف المليون متابع، وقد بدأت حياتها الفنية بمجال التمثيل الدرامي منذ عام ٢٠١٣، بمسلسل "فض اشتباك"، وذلك بعد تخرجها في كلية الإعلام - قسم الإذاعة والتلفزيون، ولكثرة إطلالاتها بالأزياء الرياضية؛ جمعنا لكنّ عدة خيارات يمكنكنّ ارتداؤها في النادي.

أزياء رياضية بالبنطلونات الطويلة

أزياء رياضية بالبنطلونات الطويلة

لاختيار الفتيات دومًا في أزيائهن الرياضية البسيطة والمصممة بأسلوب عصري، يمكن لريم مصطفى أن تلهمكنّ إطلالتها ببنطال رمادي طويل مزيّن بالأسود مع بلوزة بيضاء صيفية من علامة نايك، أو اختيارها لبنطال أسود طويل مع تيشيرت أبيض بسيط، وأكملتهما بقبعة سوداء وحذاء رياضي أبيض؛ لمظهر بسيط وأنيق، كما جمعنا لكُنَّ من وحيها إطلالتها ببنطال أسود من علامة نايك وبلوزة عصرية مصممة باللون الأسود بموديل صيفي أنيق، وتنسيقها لبنطال أسود طويل مع بلوزة بيضاء قصيرة، وظهورها ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع ربطة زرقاء للشعر، ولفصل الشتاء يمكنكن أن تستوحين منها خيارها ببلوفر رمادي ذي رسمة كرتونية وبنطال أسود زينتهما بربطة شعر فوشيا؛ لمظهر شبابي بأسلوب أنثوي.

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أزياء رياضية بالشورت

أزياء رياضية بالشورت

تألقت ريم مصطفى بعدة خيارات رياضية بالشورت؛ لمظهر صيفي مذهل، ومنها ارتدت تيشيرت أبيض مرسومًا بالأسود مع بنطال وربطة شعر باللون الأحمر؛ لمظهر أنثوي، وظهرت ببلوزة وشورت يكسوهما اللون الأبيض مع ربطة معطف الجينز على الخصر؛ لإطلالة شبابية، وأطلّت بتيشيرت أسود مع بنطال الجينز والمعطف الأسود؛ لزيّ بسيط وأنيق، وتأنقت بتيشيرت أبيض قصير بربطة في الخصر مع شورت من الجينز الأزرق.

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كيف تجمّل ريم مصطفى إطلالاتها في النادي؟

ريم مصطفى

تمتاز الأزياء الرياضية بالبساطة والراحة، لذا تزيِّن ريم مصطفى إطلالاتها بعدة طرق، أبرزها اختياراتها المتنوعة لربطات الشعر الملونة بالألوان الساطعة والقوية، كالفوشيا والأزرق، وتتأنق أيضًا بقبعة الكاب بالألوان المحايدة كالأبيض والأسود، وتختار غالبًا تسريحات الشعر المنسدلة المناسبة للأجواء الرياضية وخلخال الرجل المصمَّم بأسلوب بسيط مناسب للمظهر اليومي، كما تختار أحذيتها الرياضية بعناية من أشهر ماركات الأزياء العالمية، وتحرص على اختيار الألوان المحايدة؛ لتناسب كل إطلالاتها في النادي.