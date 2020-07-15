تنسيق القميص الصيفي موضة 2020

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من أجمل القمصان الصيفية .
وتنوعت الموديلات من حيث القصات والألوان والطبعات وأهدتنا أشهر الماركات أفكار رائعة لتنسيق هذه القطعة الكاجوال بطرق مبتكرة وأنيقة.
تابعي المزيد:قمصان آخر موضة صيف 2020 مع طرق تنسيقها لأسلوب عصري
قمصان مشجرة موضة صيف 2020
لم تنحصر موضة الطبعات المشجرة في زاوية الفساتين بل طالت أيضًا القمصان الصيفية، بعض الماركات لم تكتفي بأشكال الزهور وأوراق الشجر فمزجت معها نقاط البولكا، خير مثال على ذلك القمصان المميزة التي تألقت بها عارضات دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana والتي نسقت مع تنانير مستقيمة القصة متوسطة الطول مطبعة بأوراق الشجر الكبيرة وشنط يد صغيرة وحزام مزين بحقيبة صغيرة.
قمصان مخططة من مجموعات 2020
اتسمت بعض الموديلات بالطابع الرجالي حيث سيطرت القمصان المقلمة على مجموعات ربيع وصيف 2020، أحببنا القمصان الزرقاء الفاتحة المطبعة بخطوط بيضاء والتي ارتدتها العارضات مع بناطيل جينز فاتحة مطبعة، كما أعجبنا تنسيق القميص المونوكروم مع التنورة المطبعة غير متماثلة الحواف من مجموعة لونشان Longchamp.
تابعي المزيد:أفكارعصرية لتنسيق القمصان النسائية المطبعة بطريقة جذابة
القميص الأبيض من أساسيات خزانة الصيف
لا خلاف على أن القميص الأبيض من القطع الأساسية التي لا تبطل موضتها، نسقته ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera مع تنانير ماكسي واسعة مطبعة بألوان قوية ونسقته ليلا روز Lela Rose مع تنانير بليسيه متوسطة الطول جمعت بين اللونين الأبيض والأزرق وأحذية مدببة بكعب رفيع.
قمصان جينز وطرق تنسيقها بأناقة
عادت صيحة الدنيم لتتصدر المشهد، إلى جانب البناطيل والجاكيتات اجتاحت القمصان الجينز مدرجات العروض، جربي تنسيقها مع التنانير القصيرة المزينة بالأهداب على طريقة عارضة ألكسندر وانغ Alexander Wang والتي طبقت موضة إعتماد أكثر من حزام في الطلة الواحدة.
قمصان منقطة موضة الموسم
احتلت القمصان المطبعة بنقاط البولكا قسم كبير من مجموعات ربيع وصيف 2020، لائمت ماركة نون باي نور Noon by Noor القمصان البيضاء المنقطة مع بناطيل سوداء عالية الخصر، بينما نسقت ماركة إيلي تهاري Elie Tahari القمصان السوداء مع بناطيل جلد واسعة.
تابعي المزيد:الفستان القميص موضة صيف 2020 بأسلوب النجمات العربيات
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق القميص الصيفي موضة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.