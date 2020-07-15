العبايات الكاروهات أجمل صيحات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - لا تزال الملابس الكاروهات تحتل صدارة صيحات الموضة حتى الآن؛ إذ سيطرت على مختلف قطع الملابس، سواء النسائية أو الرجالية.

وتفضل الكثير من السيدات ارتداء العبايات الكاروهات؛ إذ تمنحهن إطلالات متميزة وجذابة، بمختلف أشكالها وتصاميمها وألوانها، وتنسيقها مع الإكسسوارات المناسبة؛ لتظهرهن بصورة أنيقة، كما يمكن ارتداؤها بمختلف المناسبات، وتناسب أذواقًا متعددة من المحجبات وغير المحجبات.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من تصاميم العبايات الكاروهات، يمكن أن تناسب الفتيات المحجباب، ويمكنكِ الاستعانة بها؛ لتستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة تجمع بين الأناقة والاحتشام.

1- عباية كاروهات لإطلالة كاجوال

عباية كاروهات لإطلالة كاجوال

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة كاجوال؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء عباية كاروهات باللونين الكحلي والبيج، وبها صف من الأزرار عند منطقة الصدر، وبأكمام واسعة من الأطراف.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق طرحة سادة باللون البيج، ولفها بطريقة أنيقة، تبرز بساطتك وأنوثتك.

كما يمكنكِ تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء رياضي باللون البيج، يمنح إطلالتك مرونة في الحركة؛ إذ يمكن اعتماد هذه الإطلالة في مشاوير النهار السريعة وعند الذهاب للجامعة.

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2- عباية كاروهات لإطلالة رسمية

عباية كاروهات لإطلالة رسمية

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة رسمية، وتفضلين ارتداء عباية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء عباية بتصميم الكاروهات، باللونين الأزرق والأبيض، وبأكمام واسعة عند الأطراف.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، وشنطة متوسطة الحجم، وطرحة سادة باللون البيج، واعتماد مكياج هادئ وبسيط، يبرز جمالك وأنوثتك.

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3- عباية كاروهات للمناسبات والسهرات

عباية كاروهات للمناسبات والسهرات

إذا كنتِ مدعوة على مناسبة ما، كحفل خطوبة أو مدعوة على سهرة، وترغبين في الظهور بإطلالة جذابة وراقية، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء عباية كاروهات باللون الأحمر والأبيض، بتصميم منفوش، وبها صف من الأزرار من عند الخصر وحتى نهاية الفستان.

ويمكنكِ تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ باللون الأبيض أو البيج الفاتح، مع لفة طرحة أنيقة تبرز جمالك وأنوثتك.

وتناسب هذه الإطلالة مختلف المناسبات والأذواق؛ إذ تمنح السيدات إطلالات طبيعية ومألوفة.