أحذية الميول لإطلالة مريحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - الميول Mule هي كلمة فرنسية، يقصد بها الحذاء المغلق من عند الأصابع والمفتوح من الخلف، وتشمل الأحذية المسطّحة وذات الكعوب. لإطلالة مريحة وبسيطة وأنيقة، لا بدّ من اختيار أحذية الميول، لأنها لا تخيّب ظن السيدة والفتاة على حدّ سواء، فهي تساعدها على إضفاء التألّق في إطلالاتها النهارية والمسائية خلال الصيف.





العصرية والشرقية

حذاء ميول من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



مع أحذية الميول المسطّحة، التي تمزج بين التصاميم العصرية بلمسة شرقية والمريحة في اَن ، تتميّز تشكيلة صيف 2020 بأناقتها الكلاسيكية وتصميماتها وألوانها الراقية، كالأبيض والعسلي والنيود.

تأتي هذه التشكيلة، المصنوعة من أفضل أنواع الجلد والخامات، بتصاميم عملية أنيقة، لتمنح السيدة الراحة الاستثنائية والطابع العصري المميّز.

تعتبر أحذية الميول المسطّحة خياراً مريحاً وعملياً ينال إعجاب العديد من السيدات والفتيات المهتمات بعالم الموضة، لأنها تشعرهن بالراحة والسهولة في التنقلات المتعدّدة والسفر عند ارتدائها، بالإضافة الى إطلالاتها العملية، في مهمات الصباح، المكتب والجامعة...

حذاء ميول بتصميم مميّز من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana



في الأيام العاجلة مع الصباح الباكر، التي تضطر فيها السيدة أو الفتاة إلى ارتداء أي إطلالة لديها، مع رغبتها بالطبع بعدم التخلي عن جمال مظهرها، يمكنها مع إطلالتها السريعة أن تعتمد حذاء الميول بتصاميمه وموديلاته المختلفة، لأنه الخيار الأنسب لإطلالتها السريعة مع الكعب المناسب لها، حيث يمكنها الاختيار بين الأذواق المختلفة لهذا الموسم.

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كلاسيكي ولافت للنظر

حذاء ميول بتصميم لافت من جيفنشي Givenchy



تواجدت أحذية الميول المسطحة Muleعلى منصات الموضة منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من كونها صيحة قديمة، إلا أنها أثبتت وجودها القوي في صيحات هذا الصيف.

هذا الحذاء الكلاسيكي اللافت للأنظار يمنح إطلالة غاية في الأناقة، كما أنه مريح مع الكعب القصير غير المزعج، خاصة إذا تمّ تنسيقه مع سراويل الجينز الواسعة أو حتى التنانير المقلّمة والجاكيت الرسمي.

أما للسيدة المرهقة التي تتعب كثيراً خلال يومها في العمل، فحذاء الميول يبدو خيارها الأمثل، خاصة إذا تمّ تنسيقه مع إطلالة حيادية بالبلايزر والسروال الأسود أو البني.

أما إذا كانت تعمل في أحد المجالات المتعلّقة بالموضة أو الدعاية على سبيل المثال، فهذا هو الحذاء المثالي مع اللون الفوشي اللامع، حيث ستظهر إطلالتها في غاية الأناقة في حال اعتمدتها مع إطلالة بلوني الأبيض والأسود، وأكسسوارات فضية.

أما حذاء الميول مع الجلد اللامع والأكسسوار الذهبي، فهو أنيق للغاية مهما ارتدت السيدة من ملابس، كما أنه من دون كعب سيوفّر لها الراحة والعملية معًا، إذا تمّ نسقيه مع السروال الجينز والقميص الشيفون.

مع ظهور أحذية الميول الشفّافة، أعجب بها الكثير من الصبايا، خاصة وأنه يمكن اعتمادها مع موديلات الساتان الحريرية، لإطلالة أنثوية وللمسة عصرية.

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