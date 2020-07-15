إطلالات صيفية للمحجبات من وحي صفا غالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - صفا غالي، مصممة أزياء اتجهت لعالم الموضة بعد تخرجها في كلية الهندسة؛ نظرًا لحبها وشغفها بعالم الموضة والأزياء، ولأنها محجبة فلم تجد ما يناسب ذوقها في الموديلات الموجودة في المحال التجارية، فقررت تقديم مجموعات من الأزياء المناسبة للمحجبات، فإليكِ أحدث خياراتها المناسبة للمحجبات.

تنسيقات التنورة من صفا غالي

تنسيقات التنورة

اعتمدت صفا غالي على خيارات التنانير المتنوعة في إطلالاتها، ومنها تأنقت بتنورة وبلوزة واسعين صمما باللون الأبيض المزين بالنقوش الزرقاء، وتجملت ببلوزة صفراء ناعمة مع تنورة بيضاء مصممة بطبقات منقطة بالأصفر والأحمر، وزينت إطلالتها بحقيبة من القش، وتزينت بتنورة من الجينز مع قميص أبيض مزين بالأزرق لمظهر عملي، واختارت في إطلالة مرحة بلوزة بيضاء واسعة مع تنورة بيضاء منفوشة مزينة بطبعات حمراء وزرقاء وخضراء، ولزي حيادي نسقت تنورة بنية مصممة بطبقات مع بلوزة بيضاء ناعمة بقصة أكمام مميزة.

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خيارات الفساتين المناسبة للمحجبات

الفساتين المناسبة للمحجبات

للفساتين الصيفية المناسبة للمحجبات، ظهرت صفا بعدة خيارات مميزة، منها فستان أسود واسع وطويل مزين بالزهور الزهرية والكشكشة الناعمة في الجزء العلوي، وارتدت فستانًا أصفر مصممًا بعدة نقوش بنية لمظهر حيادي مميز، وأطلت بفستان أبيض صيفي مناسب للمناسبات؛ حيث صُمم باللون الأبيض المزين من الجزء السفلي باللون البنفسجي والأحمر والأصفر، واختارت فستانًا مزينًا بطبعات اللونين الأزرق والأحمر بتدرجاتهما لمظهر صيفي أنيق وحيوي، ونسقت فستانًا بنيًّا مزينًا بالزهور وقماش الساتان الأسود مع حجاب وحذاء يكسوهما اللون الأسود لإطلالة أنثوية، وتألقت بفستان أبيض مزين بطبعات فاتحة وآخر سماوي مصمم بقصة ضيقة وناعمة لتناسب الحفلات البسيطة.

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معلومات عن صفا غالي

صفا غالي

لاحظت صفا غالي حبها للموضة والأزياء منذ صغرها، وبدأت بالتدريج في تطوير هذه الموهبة، ولكن لصعوبة مجال دراستها الجامعية فقد توقفت عن ممارسة هوايتها، ولكنها كانت تعود إليها دائمًا في الإجازات وأوقات الفراغ، وبعد تخرجها في تخصص الهندسة، الذي أفادها بالتأكيد في مجال التصميم، بدأت تتدرب عن طريق الإنترنت، وتعرفت على عدة مدارس مختصة في مجال الموضة والأزياء، ومنها تعلمت، وبدأت في تطبيق هوايتها، وتميزت بعدة خطوط مناسبة للفتيات المحجبات في مثل عمرها، وذلك من خلال تقديمها للموديلات الأنيقة والمتنوعة.