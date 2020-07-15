كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - يعد تنسيق موديلات الأحذية من الأمور المهمة لدى الكثير من الرجال والسيدات، فهي تضفي على إطلالاتهم المزيد من الأناقة والفخامة، ولا تكتمل هذه الإطلالات إلا باختيارها بشكل مناسب.

ومع بداية كل موسم، تسعى ماركات الأحذية الرجالية إلى تقديم تشكيلة متميزة ومتنوعة، تناسب مختلف الأوقات والأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات أحذية رجالية لصيف 2020، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة أنيقة ومتميزة.

1- حذاء من Jimmy Choo

Jimmy Choo



إذا كنت تبحث عن حذاء أنيق بين موديلات الأحذية الرجالية لصيف 2020، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من أحذيةJimmy choo .

يجمع هذا الحذاء بين اللونين الأبيض والبيج الفاتح، وبتصميم أربطة أمامية باللون الأبيض، ويمكن تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال.

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2- حذاء من شي إن

شي إن





إذا كنت تبحث عن حذاء أنيق يناسب أجواء الحفلات والسهرات المسائية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من أحذية شي إن.

ويجمع هذا الموديل بين اللونين البني والأسود، وأربطة أمامية باللون الأسود، وبتصميم دائري من الأمام، ويتناسب بشكل كبير مع الإطلالات الرسمية.

ولإطلالة أكثر أناقة؛ يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من شي إن، المصنوع من الجلد الأسود الأنيق، والمدبب من الأمام؛ إذ يمكن ارتداؤه في مختلف المناسبات والأوقات؛ كاجتماعات العمل الرسمية والسهرات المسائية.

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3- حذاء من ماركة سيلفاتور فيرجمو

سيلفاتور فيرجمو





إذا كنت ترغب في إطلالة متميزة، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من ماركة سيلفاتور فيرجمو، الشهيرة في عالم الأزياء الرجالية.

ويعد هذا الموديل مصنوعًا من الجلد باللون الأسود، ومزينًا من الجانبين بحلقة دائرية من اللون الفضي؛ تمنح الإطلالة ككل أناقة وفخامة.

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4- حذاء من نايك

نايك





إذا كنت تبحث عن إطلالة كاجوال أو رياضية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من أحذية نايك، الشهيرة في الأحذية الرياضة ومستلزمات الرياضة في العالم.

ويعد هذا الموديل مصنوعًا من الجلد والكتان الأبيض، وبه أربطة أمامية من الأمام، ويدخل في تصميمه اللون الأسود بشكل أنيق، كما يمكن ارتداؤه في أوقات متعددة، ولا يقتصر على ممارسة الرياضة فقط.



5- حذاء جلد من Prada

Prada



إذا كنت مدعوًا على حفل زفاف أو خطوبة، أو سهرة مسائية، وتبحث عن إطلالة راقية، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل من أحذية prada.

ويمكنك تنسيق هذا الموديل مع بدلة كلاسيكية رسمية باللون الأسود أو الرمادي؛ إذ يضفي على إطلالتك قدرًا من الجمال والأناقة.