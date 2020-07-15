أفضل ماسكات ديتوكس طبيعي لتنظيف البشرة من الشوائب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - هل تعانين من بشرة باهتة وغير مشرقة؟ لو كانت إجابتك بنعم؛ فإنه الوقت المثالي لتخصصي لها بعض العناية من خلال ديتوكس طبيعي لبشرة متوهجة في المنزل، إذا كنت الخليج 365 لا تعرفين كيفية تحضير ديتوكس طبيعي يخلصك من مشاكل البشرة، إليك في السطور القادمة طريقة تحضير واستخدام الديتوكس لتنظيف البشرة واستعادة إشراقها.



الطين الهندي يخلص البشرة من الشوائب العالقة بها



ماسك الطين الهندي والفحم، لتنظيف البشرة من الشوائب

ماسك الطين الهندي والفحم، لتنظيف البشرة من الشوائب



المكونات:

ملعقة كبيرة من الطين الهندي.

كبسولتان من الفحم.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من كركم الجسم.

ماء فاتر للعجن.



طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب، واخلطيهم جيداً.

أضيفي القليل من الماء على الخليط؛ للحصول على عجينة متماسكة قليلاً.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرتين أسبوعياً.

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ماسك الورد والشوفان، لتغذية وتنظيف البشرة

ماسك الورد والشوفان، لتغذية وتنظيف البشرة



المكونات:

ملعقة صغيرة من الورد المجفف والمطحون.

ملعقة صغيرة من الشوفان.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

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ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب واخلطيهم جيداً؛ للحصول على خليط كريمي.

وزّعي الخليط على بشرة نظيفة، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ومرري مكعب ثلج.

كرري الماسك مرتين أسبوعياً.



ماسك صودا الخبز والعسل، للتخلص من شوائب وسموم البشرة

ماسك صودا الخبز والعسل، للتخلص من شوائب وسموم البشرة



المكونات:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي صودا الخبز مع العسل جيداً؛ لتحصلي على خليط متجانس.

استخدمي الماسك على بشرة نظيفة، مع التدليك في حركات دائرية لمدة دقيقة.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، بعدها دلكي البشرة مرة أخرى.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

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