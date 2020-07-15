أسباب اسمرار البشرة وشحوبها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - اسمرار البشرة من أكثر مشاكل البشرة وعيوبها شيوعاً بين السيدات، وهناك أسباب واضحة لاسمرار البشرة، سوف نوضحها في السطور التالية، مع كيفية علاج الاسمرار بماسكات طبيعية.



أولاً: أسباب اسمرار البشرة:

أسباب اسمرار البشرة



مساحيق التجميل..



استخدام مساحيق تجميل غير معلومة المصدر، يسبب عيوباً بالبشرة، وقد يكون سبباً قوياً في اسمرارها وانتشار البقع الداكنة، وكذلك كثرة استخدام مساحيق التجمل، يحول البشرة لبشرة مكتومة لا تستطيع التنفس، وأيضا عدم إزاله المكياج قبل الذهاب إلى النوم.



كريمات التفتيح..



استخدام كريمات تفتيح للوجه، قد تعطي نتائج عكسية نتيجة احتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة ولا تنفعها؛ لذا من الضروري الاعتماد على الخلطات الطبيعية الآمنة على الوجه، والتي تعطي نتائج مذهلة.



الأمراض الجلدية..



هناك مجموعة من الأمراض الجلدية التي تسبب اسمرار البشرة، مثل الصدفية والإكزيما.



أشعة الشمس..



تعرض الوجه الدائم لأشعة الشمس الضارة وذات الحرارة القوية، سبب قوي لاسمرار الوجه.



الحبوب..



انتشار الحبوب في الوجه يترك آثاراً عبارة عن بقع داكنة تتسبب في اسمرار البشرة، ويصبح لون الجلد أغمق من الأصل.



جفاف البشرة..

عدم العناية بالبشرة والاهتمام بها عن طريق ترطيبها، يسبب جفاف الجلد وبالتالي اسمرار البشرة.



تناول أدوية معينة..

تناول أدوية معينة وكذلك العلاج الكيميائي، يسبب سمار البشرة، نتيجة فرط التصبغ في البشرة.



أمراض الغدد الصماء..

تتسبب أمراض الغدد الصماء في اسمرار البشرة، ومنها مرض أديسون الذي يتسبب في زيادة مادة الميلانين.



العامل الوراثي..

قد يكون اسمرار البشرة نتيجة العامل الجيني والوراثة من الأب أو الأم أو كليهما، أو من الأجداد.



سوء التغذية..

تتأثر البشرة بنوعية الطعام التي تتناولها المرأة؛ فالتغذية الضارة وتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وخاصة الأطعمه السريعة، من أسباب ظهور البثور وبالتالي اسمرار الوجه.



عدم تناول الماء..

تناول الماء يعمل على ترطيب البشرة، وبالتالي تحسينها، وعدم تناول الماء بكمية كافية خلال اليوم يسبب جفاف البشرة، وبالتالي اسمرارها.



عدم تناول الفواكه والخضروات..

عدم تناول الفواكه والخضروات، من أسباب اسمرار الوجه.



التغيرات الهرمونية..

تمر المرأة بمراحل مختلفة، مثل: فترة الحيض والحمل والولادة وكذلك الرضاعة، وجميعها تحدث فيها تغيرات هرمونية تؤثر على البشرة، ولكنها سرعان ما تنتهي بانتهاء الفترة المحددة.



الكلف..

الكلف هو عبارة عن فرط التصبغ الشائع لدى المرأة، ويظهر في صورة بقع داكنة في مناطق متفرقة من الوجه، يسبب اسمرار البشرة.

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ثانياً: وصفات للبشرة لعلاج اسمرارها:



ماسك الصبار والبرتقال..

ماسك الصبار والبرتقال



المكونات:

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من قشر البرتقال.

ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل.

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة من قشر البرتقال مع ملعقة من الكركم وملعقة من جل الصبار وملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل جيداً، قومي بفرك وجهك بنصف الكمية لمدة 5 دقائق.

وزعي الكمية المتبقية على وجهك ورقبتك مرة أخرى، واتركيها لمدة لا تقل عن 40 دقيقة.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر فقط.



ماسك الملفوف وزيت اللوز..

ماسك الملفوف وزيت اللوز



المكونات:

5 قطرات من زيت اللوز.

3 ورقات من الملفوف طازجة.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز.

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع أوراق الملفوف، ثم اخلطيه بالخلاط.

أضيفي الأرز المطحون وزيت اللوز على الملفوف واخلطيهم جيداً.

طبقي هذا الخليط على بشرة الوجه والرقبة.

اتركي الخليط حتى يجف.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

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