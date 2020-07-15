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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - لا يزال المناكير النيود يلاقي رواجاً كبيراً بيبن النساء، فهو يتناغم وجميع ألوان البشرة، ويحسّن أي شكل أو طول للأظافر. لكن عليك أن تحسني أنواع المناكير النيود التي تخولك الحصول على مظهر أظافر مشرق وأنيق. فإذا كنت من محبات طلاء الأظافر النيود، نرصد لك في هذا المقال أفضل مناكير نيود لجميع ألوان البشرة وفقاً للمحترفين في مجال تزيين الأظافر.
Essie Topless & Barefoot
إن هذا المناكير النيود من إيسي Essie، مثالي لجميع ألوان البشرة، ودرجاتها المختلفة. فهو مزيج مثالي من البيج والكريم مع لمسة من اللون الوردي الفاتح. اعتمديه لمختلف إطلالاتك، فهو مناسب للأوقات كافة ويتناغم مع مختلف ألوان الملابس.
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Zoya Cathy
يمزج مناكير النيود Zoya Cathy، بين اللونين الوردي والخوخي، ليتناغم مع جميع ألوان البشرة. إضافة الى أنه يمنح اليدين مظهراً شبابياً مشرقاً. يشكل هذا المناكير أحد أفضل خيارات طلاء الأظافر النيود التي تناسب الأيام العادية كما السهرات والمناسبات.
Smith & Cult Nailed Lacquer in 1972
تقول سارة بلاند، سفيرة التجميل في سميث آند كولت Smith & Cult، إن هذا المناكير النيود ذا النغمات الوردية، هو المناكير المعدني المثالي لجميع ألوان البشرة، فهو يتغير لونه اعتماداً على لون البشرة، فلا تترددي في إضافته الى مستحضرات الجمال خاصتك.
Deborah Lippmann Brand New Day
يمزج المناكير النيود هذا من ديبورا ليبمان Deborah Lippmann، بين اللونين البيج والأبيض، ليمنح الأظافر الإشراقة والتوهج، ويجعل البشرة الداكنة تبدو أفتح وأكثر بياضاً. كما يتميز بلمسة لامعة تجعله مناسباً لجميع ألوان البشرة. اجعليه في قائمة خياراتك في ما يتعلق بألوان المناكير النيود.
Tom Ford Nail Lacquer in Toasted Sugar
أنه أحد ألوان المناكير النيود الناعمة والهادئة جداً، لذلك يعد خياراً مغرياً لجميع ألوان البشرة. فهو يوقظ نغمات البشرة الفاتحة، ويبرز لون البشرة الداكنة والسمراء. لذلك، سيكون خياراً رائعاً لمختلف إطلالاتك، اليومية والمسائية.
OPI Taupe-less Beach
إن هذا المناكير النيود أنيق جداً، وهو خيار رائع لاعتماده طوال أيام السنة، كما أنه مثالي لجميع درجات البشرة، فهو ليس فاتحاً جداً ولا داكناً، مما يجعله يتناغم مع كافة ألوان الملابس، فننصحك بتجربته للحصول على مظهر أظافر ناعم وراق.
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