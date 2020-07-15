فوائد الجريب فروت الجمالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:42 مساءً - يعد مستخلص بذور الجريب فروت منتج تجميلي رائع. هو غني بالفلافونيدات الحيوية والغلوكوزيد، وهو مضاد طبيعي للبكتيريا، ويتضمن مضادات أكسدة قوية. ويحتوي على فيتامين C وحمض الستريك والستيرول.



استخدامه على البشرة

استخدامه على البشرة



يمكن وضع مستخلص بذور الجريب فروت على البشرة، بشكله النقي أو ممزوجا مع كريم الترطيب الخاص بك. وهو فعال في علاج حب الشباب والبثور والشوائب.



ومستخلص بذور الجريب فروت عنصر نشط رائع لمكافحة التجاعيد، جرّبي إضافة نقطة أو نقطتين من مستخلص بذور الجريب فروت إلى كريم الليل الخاص بك. وعلى مدى اسبوعين، ستلاحظين أن بشرتك ستبدو أفضل تغذية وبريقا كما أنها ستصبح مشدودة أكثر.

نصيحة: من الأفضل أن يتم خلط مستخلص بذور الجريب فروت مع زيت اللوز الحلو.



من الجيد معرفة أن مستخلص بذور الجريب فروت يشفي البثور والقروح الباردة والثآليل والالتهابات الفطرية والجروح والالتهابات الجلدية وحتى جدري الماء.

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استخدامه على الشفاه

استخدامه على الشفاه



لعلاج الشفاه المتشققة، ضعي مزيج من زيت اللوز الحلو (ملعقة كبيرة) ومستخلص بذور الجريب فروت (2-3 قطرات(



استخدامه على الأسنان

استخدامه على الأسنان



يساعد وضع قطرة أو قطرتين من مستخلص بذور الجريب فروت على فرشاة الأسنان على إزالة الترسبات وصفرة الأسنان.



استخدامه على الشعر



للتخلص من قشرة الرأس، أضيفي إلى الشامبو (يفضل أن يكون شامبو لطيف جدا) 10 نقاط من مستخلص بذور الجريب فروت واخلطيه في راحة يدك.

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