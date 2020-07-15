بملابس تظهر التاتو.. هنا الزاهد تنشر صورتها على البحر عقب واقعة التحرش

لايف ستايل

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أول صورة لها عقب واقعة تعرضها للتحرش اللفظي من 6 أشخاص، وإلقاء القبض عليهم.

وظهرت "هنا"، بإطلالة صيفية قاتمة اللون ومكشوفة الظهر، تظهر الوشم "تاتو"، مع ارتدائها نظارة شمسية، ومكياج صباحي بسيط.

وعلقت الفنانة الشابة، على صورتها باللغة الإنجليزية، قائلة إن أكثر شعور ممتع هو التواجد على الشاطئ، ورؤية البحر والرمال، بطريقة تلمس الروح.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال الشاطئ"، و"بعد واقعة التحرش محتاجة فعلا تريحي أعصابك على الشاطئ"، و"إطلالة مذهلة".

ومنذ أيام، أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة، بعد القبض على مجموعة من الشباب، الذين تحرشوا بها أثناء سيرها بسيارتها: "مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، لما كلموني روحت على طول، عشان يأخذوا أقوالي، وأوقع على المحضر"، كما ذكرت أنها شعرت بالأمن، بعد إلقاء القبض على الجناة، وعددهم 6 أفراد.

وأضافت "الزاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدا جدا، ومش مصدقة أن الأمن نجح في القبض على الجناة".

ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها: "أنا عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب ليكي حقك".