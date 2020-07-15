ميرفت أبوعوف: الأمومة دفعتنا لترك فرقة الـ4M

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قالت ميرفت أبوعوف، شقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن شقيقتهما الكبرى "منال" كانت الأقرب لـ"عزت" وكانت بالنسبة له والدته الثانية بعد رحيل والدتهم، وكانت كاتمة أسراره وناصحته الأمينة، كما راعته أثناء فترة مرضه بعد وفاه زوجته وقبل وفاته.

وأضافت "أبوعوف" خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها آخر أعضاء فرقة الـ4M تركا لها، وحتى الآن، تعتز بسمعه الفرقة في الوسط الفني، وهو المستمر حاليًا بالأجيال الجديدة.

وأوضحت أن شقيقها الراحل لم يكن أبدا على خصام مع أحد أو يرفع صوته على أحد من أعضاء الفرقة: "حتى لما تركنا الفرقة هو شاف إحنا تركناها بصعوبة إزاي، والسبب اللي خلانا نبطل هو دخول أولادنا المدارس، وأولويات الأمومة هي التي فرقت أعضاء فرقة الـ4M".