فساتين سهرة تُرضى جميع الأذواق من جيسيكا قهواتي

في فصل الصيف تكثر الدعوات لحضور حفلات الأعراس أو الأحداث الرسمية، وجميع هذه المناسبات تحتاج أناقة خاصة واطلالات مميزة في فساتين السهرة، وفي حال كنت من النساء اللواتي يبحثن عن تصاميم مميزة لتتألقي بها في مناسبات فصل الصيف اخترنا لك اليوم مجموعة فساتين سهرة من جيسيكا قهواتي متنوعة بحيث ترضي جميع الأذواق مهما اختلفت.



فستان سهرة باللون الأصفر من جورج حبيقة :

شاهدنا جيسيكا قهواتي مؤخراً في فستان سهرة رائع باللون الأصفر اختارته من “جورج حبيقة” Georges Hobeika قصته ناعمة، وقماشه من الشيفون المزين بحبات الكريستال الناعمة والبراقة. وقد اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وأقراط ماسية زيّنت بها اللوك.



فستان سهرة ناعم من التول:

في اطلالة أُخرى شاهدنا جيسيكا قهواتي وقد اختارت فستان ناعم من تصميم “كوجاك استوديو” Kojak Studio من التول باللون الأزرق مزين بحبات اللؤلؤ الناعمة، وقد نسقت معه صندل كعب عالي من البلاستيك الشفاف.



فستان سهرة أسود بقصة الكتف الواحد:

بمناسبة أُخرى شاهدنا جيسيكا قهواتي وقد اختارت فستان سهرة ناعم باللون الأسود بقصة الكتف الواحد، وقد نسقت معه حقيبة يد باللون الفضي المعدني، وأقراط ماسية متدلية.



فستان سهرة قصيرة باللون الفضي:

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اختارت جيسيكا قهواتي لأحد المناسبات فستان سهرة ذو تصميم عصري، قصير باللون الفضي وبقصة الكتف الواحد، وقد نسقت معه حقيبة يد باللون الأزرق وصندل كعب عالي باللون الفضي المعدني أيضاً.

جيسيكا قهواتي فستان سهرة قصير



فستان سهرة اوف شولدرز باللون الأخضر:

تألقت جيسيكا قهواتي في أحد المناسبات في فستان باللون الأخضر ذو تصميم رائع، حيث أنه مكشوف الأكتاف وقصته منسدلة وناعمة، وقد نسقت معه عقد مميز زينت به عنقها.



شاهدي بالصور أجمل فساتين سهرة من جيسيكا قهواتي واستوحي منها لمناسباتك القادمة.

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