"الوشاح" موضة اعتمدتها العديد من أيقونات السينما في العالم لإضفاء الأناقة

الوشاح، موضة لطالما كانت رائجة منذ القِدم؛ حيث اعتمدتها العديد من أيقونات السينما في العالم لإضفاء الأناقة والسحر على اطلالاتهن. فالوشاح، يعدّ من الاكسسوارات الفريدة التي تضفي طابعًا أنيقًا وفريدًا على الاطلالة العصرية.

شاهدي ما اخترناه لكِ من صور لنجمات كـ Blake Lively,Jennifer Aniston,Jessica Alba وأخريات اعتمدنَ الوشاح أو الـ Scarf لتستلهمي منها اطلالتكِ.

-وشاح أخضر طويل يمكن اعتماده كـ Angelina Jolie مع بنطلون جينز وحذاء رياضيّ بتصميم مميّز.

- الوشاح الرفيع من أحدث صيحات الموضة، اعتمدته العديد من النجمات، مثل Olivia Palermo.

اوليفيا باليرمو بالوشاح

- الأوشحة العريضة تمنحكِ اطلالة مختلفة تمامًا، ويمكن تنسيقها مع البناطيل أو مع الفساتين على غرار النجمة Anne Hathaway.

آنا هاثاواي بالوشاح

- بعض النجمات اتّجهنَ إلى اعتماد الـ Scarf كغطاء للرأس، مثلJennifer Lopez ، وAnne Hathaway بإمكانكِ أنتِ أيضًا اعتماده، إنْ أعجبكِ هذا اللوك!

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جينيفير لوبيز بالوشاح

- يتميّز الـ Scarf المربّع بإمكان ربطه حول الرقبة على هيئة عقدة Bow، أو بشكل مثلّث أو وضعه على الأكتاف.

- لإظهار أناقة الـ Blazer الأبيض، اختاري وشاحًا بنقوش ملوّنة، واكتشفي بنفسكِ جمال اطلالتكِ.

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