"فولة واتقسمت نصين".. سلمى حايك تنشر صورة نادرة تجمعها بوالدتها

لايف ستايل

صورة نادرة تجمع الفنانة المكسيكية سلمى حايك، بوالدتها، نشرتها الممثلة العالمية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت "حايك"، بملابس سوداء، وأطلت والدتها بأزياء "فورمال" باللون نفسه، وضعتان المكياج نفسه.

وعلقت سلمى حايك، على الصورة، باللغتين الإنجليزية والإسبانية: "عيد ميلاد سعيد لوالدتي.. شكرا على الحب والجينات".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصل على آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات أبرزها: "تشبهي والدتك كثيرا"، و"فولة واتقسمت نصين"، و"صورة تجمع أكثر سيدة جميلة ومثيرة بالعالم مع والدتها".

ومنذ أسابيع، أسست الفنانة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة خلال فترة العزل المنزلي، تحمل اسم "التضامن مع النساء".

وناشدت "حايك" الجميع عبر حسابها على إنستجرام، بضرورة "التضامن مع المرأة".