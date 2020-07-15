أروى جودة على الشاطئ بفستان أحمر.. ومتابعون: "القطة أحلى حاجة في الصورة"

لايف ستايل

لفتت الفنانة أروى جودة، الأنظار بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير لها، على أحد شواطئ جنوب سيناء، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وأطلت "أروى" بفستان أحمر فضفاض، والذي تميز بأنه مزين بنقوش بسيطة، كما أنه متوسط الطول، مع تسريحة شعر انسيابية ممزوجة ببعض التموجات، ومكياج بسيط، بينما ظهرت قطة بجوارها خلال التقاط الصورة.

واكتفيت الفنانة بالتعليق على جلسة التصوير بأكثر من "إيموشن" للبحر والشواطئ والحب.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت ما يزيد على 70 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شكلك جميل جدا"، و"قطتك أحلى حاجة في الفوتوسيشن"، و"الأحمر يليق بيكي يا أروى".

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وحرص العديد من أصدقاء "أروى" على إبداء إعجابهم بإطلالتها، على رأسهم سوسن بدر، والمذيع باسل ألزارو.

يشار إلى أن الفنانة أروى جودة، ظهرت بفستان زفاف أبيض، من توقيع مصمم الأزياء السوري أيمن لحموني، وذلك خلال عرض أزياء المُصمم الذي أُقيم منذ عدة أشهر، لعرض مجموعته الجديدة "ماجيستك"، لصيف وخريف 2020.

وظهرت الفنانة على المسرح، بنهاية العرض، بفستان "تايبست" مرصع بالخرز والفصوص، له "اكستنشن" من الستان، من الخلف، وكرانيش من الستان أيضًا، من أعلى، مع طرحة شيفون طويلة وعريضة، مُرصعة بالخرز، وتاج كلاسيكي ضخم مرصع بالفصوص اللامعة.