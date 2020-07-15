بسبب قلقهن.. خبراء يسعون لتهدئة الحوامل: كورونا لن ينتقل لأطفالكن

ماما

حالة من القلق تنتاب السيدات الحوامل خلال فترة كورونا، وهو ما دفع خبراء لبث الطمأنينة في نفوسهن بأن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين.

قال خبراء إن حالات انتقال مرض "كوفيد-19" من المرأة الحامل للجنين نادرة ويجب ألا تثير قلقا، وذلك بعد أن أشارت دراسة لإحدى الحالات إلى احتمال انتقال كورونا عبر المشيمة.

وتصف الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، حالة في فرنسا عثر فيها على الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" في دم طفل مبتسر لأم تبلغ من العمر 23 عاما كانت قد تم تشخيص إصابتها بهذا المرض في مارس.

Advertisements

وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل، لكنهم أضافوا أنه من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

وصرحت ماريان نايت أستاذة صحة الأم والطفل بجامعة "أوكسفورد" البريطانية، بأن الحالة مثيرة للاهتمام لكن يجب ألا تكون مصدر قلق للحوامل.

وأضافت: "بين الآلاف العديدة من الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بفيروس "سارس كوف 2" قلة فقط تثبت إصابتها بالفيروس، بنسبة تتراوح بين 1 و2 بالمئة"، وفقا لرويترز.

وفي الحالة الفرنسية شفيت الأم وطفلها وخرجا من المستشفى.

وأفاد أندرو شينان أستاذ طب التوليد في جامعة "كينغ" بلندن، بأنه من النادر جدا إصابة الأجنة بـ"كوفيد-19" من أمهاتهن.

وأشار إلى بيانات بريطانية عن 244 طفلا ولدوا لأمهات مصابات بالفيروس ولم يظهر أثر له في 95 بالمئة منهم.